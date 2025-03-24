Португалия – Дания – 5:2. Роналду и Ко идут дальше. Видео голов и обзор

23 марта в матче 1/4 финала Лиги наций встречались сборные Португалии и Дании.

Уже на 6-й минуте Криштиану Роналду не реализовал пенальти. На 38-й минуте после подачи углового от португальцев Йоаким Андерсен срезал «кожаного» в свои ворота.

Во втором тайме игроки сборной Дании смогли выровнять игру, а на 56-й минуте и счет. Расмус Кристенсен замкнул подачу с углового – 1:1.

Команды устроили перестрелку. На 72-й минуте Криштиану Роналду вывел португальцев вперед, но на 76-й Эриксен уже сравнял счет.

Спасает португальцев Тринкау, на 86-й минуте замкнувший передачу Нуну Мендеша.

На 1-й минуте овертайма Франсишку Тринкау оформил дубль.

На 115-й минуте Гонсалу Рамуш уже сделал счет разгромным – 5:2.

Лига наций. 1/4 финала. 23 марта

Португалия – Дания – 3:2 (Идет второй тайм)

Голы: Андерсен, 38 (автогол), Роналду, 72, Тринкау – Крістіенсен, 56, Ериксен, 76

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