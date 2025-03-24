Португалия – Дания – 5:2. Роналду и Ко идут дальше. Видео голов и обзор
Команды встречались в Лиссабоне
23 марта в матче 1/4 финала Лиги наций встречались сборные Португалии и Дании.
Уже на 6-й минуте Криштиану Роналду не реализовал пенальти. На 38-й минуте после подачи углового от португальцев Йоаким Андерсен срезал «кожаного» в свои ворота.
Во втором тайме игроки сборной Дании смогли выровнять игру, а на 56-й минуте и счет. Расмус Кристенсен замкнул подачу с углового – 1:1.
Команды устроили перестрелку. На 72-й минуте Криштиану Роналду вывел португальцев вперед, но на 76-й Эриксен уже сравнял счет.
Спасает португальцев Тринкау, на 86-й минуте замкнувший передачу Нуну Мендеша.
На 1-й минуте овертайма Франсишку Тринкау оформил дубль.
На 115-й минуте Гонсалу Рамуш уже сделал счет разгромным – 5:2.
Лига наций. 1/4 финала. 23 марта
Португалия – Дания – 3:2 (Идет второй тайм)
Голы: Андерсен, 38 (автогол), Роналду, 72, Тринкау – Крістіенсен, 56, Ериксен, 76
Видео голов и обзор матча
События матча
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