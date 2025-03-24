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Лига наций УЕФА. Лига A
Проходит дальше Португалия
23.03.2025 21:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:1 5 : 2
Дания
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Лига наций
24 марта 2025, 00:45 |
2558
0

Португалия – Дания – 5:2. Роналду и Ко идут дальше. Видео голов и обзор

Команды встречались в Лиссабоне

24 марта 2025, 00:45 |
2558
0
Португалия – Дания – 5:2. Роналду и Ко идут дальше. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

23 марта в матче 1/4 финала Лиги наций встречались сборные Португалии и Дании.

Уже на 6-й минуте Криштиану Роналду не реализовал пенальти. На 38-й минуте после подачи углового от португальцев Йоаким Андерсен срезал «кожаного» в свои ворота.

Во втором тайме игроки сборной Дании смогли выровнять игру, а на 56-й минуте и счет. Расмус Кристенсен замкнул подачу с углового – 1:1.

Команды устроили перестрелку. На 72-й минуте Криштиану Роналду вывел португальцев вперед, но на 76-й Эриксен уже сравнял счет.

Спасает португальцев Тринкау, на 86-й минуте замкнувший передачу Нуну Мендеша.

На 1-й минуте овертайма Франсишку Тринкау оформил дубль.

На 115-й минуте Гонсалу Рамуш уже сделал счет разгромным – 5:2.

Лига наций. 1/4 финала. 23 марта

Португалия – Дания – 3:2 (Идет второй тайм)

Голы: Андерсен, 38 (автогол), Роналду, 72, Тринкау – Крістіенсен, 56, Ериксен, 76

Видео голов и обзор матча

События матча

115’
ГОЛ ! Мяч забил Гонсалу Рамуш (Португалия).
91’
ГОЛ ! Мяч забил Франсишку Тринкан (Португалия).
86’
ГОЛ ! Мяч забил Франсишку Тринкан (Португалия).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Эриксен (Дания).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Португалия).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Расмус Кристенсен (Дания).
38’
ГОЛ ! Автогол забил Йоахим Андерсен (Дания).
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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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