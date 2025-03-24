Безумный четвертьфинал. Португалия уничтожила Данию в дополнительное времья
Подопечные Роберто Мартинеса были близки к вылету.
23 марта в ответном матче 1/4 финала Лиги наций встречались Португалия и Дания.
Команды подарили сверхрезультативный матч.
Уже на 6-й минуте Криштиану Роналду не реализовал пенальти. Впоследствии защитник Дании Йоаким Андерсен срезал «кожяного» в свои ворота – 1:0.
Во втором тайме Расмус Кристенсен сравнял счет на 56-й минуте, но на 72-й минуте Криштиану Роналду снова вывел португальцев вперед.
Да и здесь датчане нашли в себе силы, чтобы забить еще. Кристиан Эриксен замкнул передачу Патрика Доргу.
Спасителем сборной Португалии стал явившийся в игре на 81-й минуте Франсишку Тринкау, а на 86-й уже забил нужный португальцам гол.
Сразу после начала первого овертайма Тринкау оформил дубль, а точку в матче поставил Гонсалу Рамуш на 115-й минуте.
Сборная Португалии идет дальше и в 1/2 финала встретится с Германией.
Лига наций. 1/4 финала. 23 марта
Португалия – Дания – 5:2
Голы: Андерсен, 38 (автогол), Роналду, 72, Тринкау, 86, 91, Рамос, 115, – Кристенсен, 56, Эриксен, 76
Португалия: Кошта, Далот, Диаш, Инасиу, Мендеш, Витинья, Фернандеш, Силва, Консейсау, Роналду, Леау
Дания: Шмейхель, Доргу, Вестергор, Андерсен, Кристенсен, Нергор, Юльманн, Эриксен, Линдстрем, Хойлунд, Исаксен
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