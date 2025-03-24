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Лига наций УЕФА. Лига A
Проходит дальше Португалия
23.03.2025 21:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:1 5 : 2
Дания
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Лига наций
24 марта 2025, 00:33 | Обновлено 24 марта 2025, 00:51
396
0

Безумный четвертьфинал. Португалия уничтожила Данию в дополнительное времья

Подопечные Роберто Мартинеса были близки к вылету.

24 марта 2025, 00:33 | Обновлено 24 марта 2025, 00:51
396
0
Безумный четвертьфинал. Португалия уничтожила Данию в дополнительное времья
Getty Images/Global Images Ukraine

23 марта в ответном матче 1/4 финала Лиги наций встречались Португалия и Дания.

Команды подарили сверхрезультативный матч.

Уже на 6-й минуте Криштиану Роналду не реализовал пенальти. Впоследствии защитник Дании Йоаким Андерсен срезал «кожяного» в свои ворота – 1:0.

Во втором тайме Расмус Кристенсен сравнял счет на 56-й минуте, но на 72-й минуте Криштиану Роналду снова вывел португальцев вперед.

Да и здесь датчане нашли в себе силы, чтобы забить еще. Кристиан Эриксен замкнул передачу Патрика Доргу.

Спасителем сборной Португалии стал явившийся в игре на 81-й минуте Франсишку Тринкау, а на 86-й уже забил нужный португальцам гол.

Сразу после начала первого овертайма Тринкау оформил дубль, а точку в матче поставил Гонсалу Рамуш на 115-й минуте.

Сборная Португалии идет дальше и в 1/2 финала встретится с Германией.

Лига наций. 1/4 финала. 23 марта

Португалия – Дания – 5:2

Голы: Андерсен, 38 (автогол), Роналду, 72, Тринкау, 86, 91, Рамос, 115, – Кристенсен, 56, Эриксен, 76

Португалия: Кошта, Далот, Диаш, Инасиу, Мендеш, Витинья, Фернандеш, Силва, Консейсау, Роналду, Леау

Дания: Шмейхель, Доргу, Вестергор, Андерсен, Кристенсен, Нергор, Юльманн, Эриксен, Линдстрем, Хойлунд, Исаксен

Getty Images/Global Images Ukraine

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Криштиану Роналду сборная Дании по футболу пенальти сборная Португалии по футболу Лига наций видео голов и обзор Португалия - Дания Франсишку Тринкау Кристиан Эриксен
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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