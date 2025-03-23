23 марта состоится ответный матч 1/4 финала Лиги наций 2024/25 между сборными Португалии и Дании.

Поединок пройдет на стадионе Эштадиу Жозе Алвеладе. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

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Первая игра между португальцами и датчанами завершилась со счетом 1:0 в пользу датчан благодаря голу Расмуса Хойлунда.

Победитель противостояния выйдет в полуфинал турнира, где сыграет либо против Германии, либо против Италии.

Португалия – Дания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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