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Лига наций УЕФА. Лига A
Португалия
23.03.2025 21:45 2-й матч. Результат первого матча 0:1 - : -
Дания
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
23 марта 2025, 13:16 | Обновлено 23 марта 2025, 13:17
58
0

Португалия – Дания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию ответного матча 1/4 финала Лиги наций 2024/25

23 марта 2025, 13:16 | Обновлено 23 марта 2025, 13:17
58
0
Португалия – Дания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

23 марта состоится ответный матч 1/4 финала Лиги наций 2024/25 между сборными Португалии и Дании.

Поединок пройдет на стадионе Эштадиу Жозе Алвеладе. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая игра между португальцами и датчанами завершилась со счетом 1:0 в пользу датчан благодаря голу Расмуса Хойлунда.

Победитель противостояния выйдет в полуфинал турнира, где сыграет либо против Германии, либо против Италии.

Португалия – Дания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на сервисе MEGOGO.

Португалия – Дания
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Лига наций смотреть онлайн сборная Португалии по футболу сборная Дании по футболу
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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