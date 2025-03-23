Португалия – Дания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию ответного матча 1/4 финала Лиги наций 2024/25
23 марта состоится ответный матч 1/4 финала Лиги наций 2024/25 между сборными Португалии и Дании.
Поединок пройдет на стадионе Эштадиу Жозе Алвеладе. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первая игра между португальцами и датчанами завершилась со счетом 1:0 в пользу датчан благодаря голу Расмуса Хойлунда.
Победитель противостояния выйдет в полуфинал турнира, где сыграет либо против Германии, либо против Италии.
Португалия – Дания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на сервисе MEGOGO.
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