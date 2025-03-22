Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бельгия – Украина. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Лига наций
22 марта 2025, 21:13 | Обновлено 22 марта 2025, 21:17
459
0

Бельгия – Украина. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

Ответный поединок состоится 23 марта и начнется в 21:45 по Киеву

22 марта 2025, 21:13 | Обновлено 22 марта 2025, 21:17
459
0
Бельгия – Украина. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Коллаж Sport.ua

Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET - Держи свою линию!

23 марта свою ответную встречу в плей-офф Лиги Наций за право играть в дивизионе А проведут Бельгия и Украина. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени.

Бельгия

«Красные дьяволы» и так плохо провели сезон Лиги Наций, где с трудом обошли в борьбе за третье место Израиль, а тут еще есть большая угроза вылететь из элитного дивизиона. Конечно, у бельгийцев шикарный подбор игроков, но это не помогло им в первом матче.

Когда подопечные Руди Гарсии поняли, что потеряли контроль, сразу началась паника в действиях, много ошибок, чем умело воспользовался соперник. Где-то команда считала, после первого тайма, что способна довести матч до победы на классе, но слабая игра в обороне и под давлением обернулась провалом.

Не будем забывать, что матч был выездным только формально, на самом деле игра прошла на нейтральном поле в Испании, так что можно было добиваться в затруднительном положении. Теперь Бельгия оказалась в положении, когда надо показывать характер и отыгрывать два мяча у неудобного соперника.

Getty Images/Global Images Ukraine

Украина

Сборная Украины выдала блестящий первый матч против Бельгии, а точнее второй тайм, когда удалось сравнять счет и вырвать победу. Многие говорят, что это лучший тайм при руководстве Реброва. Здесь как-то все удачно сложилось, сработали замены, Гуцуляк забил первый гол за сборную, сравняв счет, благодаря прессингу.

Второй и третий гол стал следствием не только слаженность действий украинкой команды, но и полного хаоса в обороне у бельгийцев, где никто не знал, кого накрывать, особенно это было видно, когда забивал Забарный.

Ребров своими заменами реально смог перевернуть игру, два вышедших на поле игрока после перерыва, смогли отметиться забитыми мячами. Не хочется вспоминать историю с французами в плей-офф, когда мы выиграли 2:0 дома и уступили 0:3 в гостях, но этот горький опыт должен быть полезен.

Закрываться на своей половине и защищать результат, путь к фиаско. Бельгийцам крайне сложно и не комфортно играть под прессингом, этим оружием надо пользоваться.

Getty Images/Global Images Ukraine

Личные встречи

Команды играли между собой дважды, в финальной части Евро была нулевая ничья, выгодная бельгийцам.

Сейчас, в первом матче плей-офф Лиги Наций, выиграла Украина – 3:1.

Прогноз

Конечно, бельгийцев считают большими фаворитами, у них большая мотивация, а также команда играет дома. Украинцам можно даже проиграть, но только с минимальной разницей в счете.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Бельгии – 1,52, ничья – 4,64, победа Украины – 5,87. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Бельгийцы постараются диктовать свои условия, но если подопечные Реброва смогут эффективно задействовать прессинг, соперник мало что создаст в атаке. В какой-то момент может начаться игра на встречных курсах, тому я поставлю на обмен голами за 1,74.

Прогноз Sport.ua
Бельгия
23 марта 2025 -
21:45
УКРАИНА
Обе забьют 1.74 Сделать ставку
По теме:
Бельгия – Украина. Текстовая трансляция матча
ДЕ БРЮЙНЕ: Мы договорились с тренером, что я это сделаю в матче с Украиной
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Не понимаю, почему он не в сборной Украины»
сборная Бельгии по футболу сборная Украины по футболу Бельгия - Украина Лига наций прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

На героя сборной Украины охотится один из сильнейших клубов мира
Футбол | 22 марта 2025, 08:26 2
На героя сборной Украины охотится один из сильнейших клубов мира
На героя сборной Украины охотится один из сильнейших клубов мира

Илья Забарный продолжает интересовать «ПСЖ»

Ребров объяснил, почему не вызывает Крупского в сборную Украины
Футбол | 22 марта 2025, 19:29 10
Ребров объяснил, почему не вызывает Крупского в сборную Украины
Ребров объяснил, почему не вызывает Крупского в сборную Украины

Есть другие игроки на его позицию

ФОТО. Бывшая девушка нападающего Динамо опубликовала фото голышом
Футбол | 22.03.2025, 01:40
ФОТО. Бывшая девушка нападающего Динамо опубликовала фото голышом
ФОТО. Бывшая девушка нападающего Динамо опубликовала фото голышом
Де Брюйне объяснил, из-за чего Бельгия проиграла матч Украине
Футбол | 22.03.2025, 20:45
Де Брюйне объяснил, из-за чего Бельгия проиграла матч Украине
Де Брюйне объяснил, из-за чего Бельгия проиграла матч Украине
Три игрока сборной Украины попали в символическую сборную Лигу наций
Футбол | 22.03.2025, 10:17
Три игрока сборной Украины попали в символическую сборную Лигу наций
Три игрока сборной Украины попали в символическую сборную Лигу наций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сергей РЕБРОВ: «У него тяжелая травма. Он расстроен»
Сергей РЕБРОВ: «У него тяжелая травма. Он расстроен»
21.03.2025, 07:57 2
Футбол
Украина – Бельгия – 3:1. Яркий второй тайм в Мурсии. Видео голов и обзор
Украина – Бельгия – 3:1. Яркий второй тайм в Мурсии. Видео голов и обзор
21.03.2025, 00:32 6
Футбол
ФОТО. Лунин поговорил с Куртуа после матча Украины против Бельгии
ФОТО. Лунин поговорил с Куртуа после матча Украины против Бельгии
21.03.2025, 07:47 5
Футбол
Куртуа пояснил, почему Бельгия проиграла Украине в матче Лиги наций
Куртуа пояснил, почему Бельгия проиграла Украине в матче Лиги наций
21.03.2025, 04:34 3
Футбол
ЛЕОНЕНКО после матча Украина – Бельгия: «У Лунина нет шансов это сделать»
ЛЕОНЕНКО после матча Украина – Бельгия: «У Лунина нет шансов это сделать»
22.03.2025, 07:48 6
Футбол
Шок для дьяволов. Сборная Украины с камбэком обыграла Бельгию
Шок для дьяволов. Сборная Украины с камбэком обыграла Бельгию
20.03.2025, 23:39 263
Футбол
Отомстила за Даяну. Свитолина разгромила Бенчич на большом турнире в Майами
Отомстила за Даяну. Свитолина разгромила Бенчич на большом турнире в Майами
22.03.2025, 01:14 21
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем