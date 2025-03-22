Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET - Держи свою линию!

23 марта свою ответную встречу в плей-офф Лиги Наций за право играть в дивизионе А проведут Бельгия и Украина. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени.

Бельгия

«Красные дьяволы» и так плохо провели сезон Лиги Наций, где с трудом обошли в борьбе за третье место Израиль, а тут еще есть большая угроза вылететь из элитного дивизиона. Конечно, у бельгийцев шикарный подбор игроков, но это не помогло им в первом матче.

Когда подопечные Руди Гарсии поняли, что потеряли контроль, сразу началась паника в действиях, много ошибок, чем умело воспользовался соперник. Где-то команда считала, после первого тайма, что способна довести матч до победы на классе, но слабая игра в обороне и под давлением обернулась провалом.

Не будем забывать, что матч был выездным только формально, на самом деле игра прошла на нейтральном поле в Испании, так что можно было добиваться в затруднительном положении. Теперь Бельгия оказалась в положении, когда надо показывать характер и отыгрывать два мяча у неудобного соперника.

Getty Images/Global Images Ukraine

Украина

Сборная Украины выдала блестящий первый матч против Бельгии, а точнее второй тайм, когда удалось сравнять счет и вырвать победу. Многие говорят, что это лучший тайм при руководстве Реброва. Здесь как-то все удачно сложилось, сработали замены, Гуцуляк забил первый гол за сборную, сравняв счет, благодаря прессингу.

Второй и третий гол стал следствием не только слаженность действий украинкой команды, но и полного хаоса в обороне у бельгийцев, где никто не знал, кого накрывать, особенно это было видно, когда забивал Забарный.

Ребров своими заменами реально смог перевернуть игру, два вышедших на поле игрока после перерыва, смогли отметиться забитыми мячами. Не хочется вспоминать историю с французами в плей-офф, когда мы выиграли 2:0 дома и уступили 0:3 в гостях, но этот горький опыт должен быть полезен.

Закрываться на своей половине и защищать результат, путь к фиаско. Бельгийцам крайне сложно и не комфортно играть под прессингом, этим оружием надо пользоваться.

Getty Images/Global Images Ukraine

Личные встречи

Команды играли между собой дважды, в финальной части Евро была нулевая ничья, выгодная бельгийцам.

Сейчас, в первом матче плей-офф Лиги Наций, выиграла Украина – 3:1.

Прогноз

Конечно, бельгийцев считают большими фаворитами, у них большая мотивация, а также команда играет дома. Украинцам можно даже проиграть, но только с минимальной разницей в счете.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Бельгии – 1,52, ничья – 4,64, победа Украины – 5,87. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Бельгийцы постараются диктовать свои условия, но если подопечные Реброва смогут эффективно задействовать прессинг, соперник мало что создаст в атаке. В какой-то момент может начаться игра на встречных курсах, тому я поставлю на обмен голами за 1,74.