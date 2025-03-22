23 марта в 21:45 по киевскому времени в Генке на «Люминус Арене» национальная сборная Украины проведет второй поединок против сборной Бельгии. На кону – путевка в элитный дивизион Лиги наций.

Бельгия

«Мы были слишком слабыми психологически. Нас просто больше не было на поле», – так охарактеризовал игру сборной Бельгии во втором тайме против команды Украины главный наставник «красных дьяволов» Руди Гарсия.

Для 61-летнего французского тренера матч против сборной Украины стал дебютным во главе сборной Бельгии. Бывший наставник «Лилля», «Ромы», «Марселя» и «Наполи» достаточно неожиданно в январе сего года получил должность в сборной Бельгии, заменив на посту наставника «красных дьяволов» провалившегося и на Евро-2024, и в Лиге наций Доменико Тедеско.

Несмотря на славу мотиватора, Гарсии не удалось должным образом настроить своих новых подопечных на первый матч против нашей команды. Однако после финального свистка в испанской Мурсии француз обвинял в итоговом поражении кого угодно, но только не себя: начиная от Де Винтера и заканчивая всей командой, которая, по его словам, «неожиданно упала и исчезла из игры».

Тем не менее, наставник «красных дьяволов» решительно настроен на второй поединок против «сине-желтых». По его словам, «мы собираемся проанализировать это поражение и начертить для себя план, чтобы увидеть, над чем нужно доработать».

И не только решительно, но и оптимистически настроен Гарсия: «мы проиграли с разницей в два мяча, но полны задора исправить ситуацию и выиграть противостояние по сумме двух матчей».

В определенной степени задачу Руди Гарсии осложняют кадровые проблемы. Особенно в обороне. Из-за травм и дисквалификаций Гарсия не сможет задействовать всех лучших на данный момент бельгийских исполнителей.

Украина

Победный состав, как правило, не меняют. Однако в нашем случае наверняка придется менять. Хотя бы потому, что сразу два правофланговых защитника выбыли из строя.

Первую игру против бельгийцев в стартовом составе на правом крыле обороны начинал Ефим Конопля. Однако уже на 25 минуте «горняк» травмировался, и вместо него на поле вышел Алексей Сыч.

Но и футболист «Карпат» не смог доиграть поединок по той же причине, что и Конопля. И был заменен на старте второго тайма. После матча наставник «сине-желтой» сборной Сергей Ребров отметил, что у Сыча тяжелая травма.

А чуть позже стало известно, что Конопля и Сыч покинули расположение национальной команды. Однако, из-за разного рода сложностей, новых правых защитников наш тренерский штаб довызывать не будет.

Не исключено, что будут и другие изменения в стартовом составе. Возможно, Ребров оставит в запасе Николая Шапаренко, который не лучшим образом сыграл в первом поединке.

С другой стороны, если не будет проблем со здоровьем у Довбика, пропустившего первую игру против бельгийцев, то именно он выйдет в основе, а не Яремчук.

В Генк сборная Украины прибыла на второй день после первой встречи, 21 марта. На следующий день «сине-желтые» провели полноценную тренировку.

Для украинских болельщиков на «Люминус Арене» выделены два сектора. Цена на билеты – 25 евро для взрослых и 21 евро для детей (до 12 лет).

История противостояний

Предстоящий матч станет для соперников третьим очным противостоянием. Пока что баланс встреч – в пользу нашей команды. На Евро-2024 оппоненты встретились впервые и расписали нулевую ничью, а 20 марта сборная Украины одержала впечатляющую волевую победу 3:1.

Прогноз

Несмотря на то, что между двумя поединками оппонентам на все про все выделяется лишь два дня, наверняка в ответной встрече следует ожидать перевоплощения сборной Бельгии.

Руди Гарсия заявлял после первой игры о желании выиграть противостояние по сумме двух встреч, и вряд ли к словам француза стоит относиться пренебрежительно. Наверняка сборная Бельгии сделает все от нее зависящее, дабы и дальше выступать в элитном дивизионе Лиги наций (бельгийцы доселе постоянно выступали в дивизионе А).

Однако, в то же время, нужно отметить, что за два дня решить все проблемы – и психологические, и с физической подготовкой, которая, по словам Гарсии, у его команды тоже хромает – наставнику «красных дьяволов» вряд ли удастся.

Не исключено, что Гарсия прибегнет к серьезной ротации состава.

Что касается нашей сборной, то главный кадровый вопрос – кто сыграет на проблемном месте правого защитника. Первый матч против бельгийцев на этой позиции доигрывал Александр Зинченко. Скорее всего, именно он и будет латать кадровую брешь.

После первого поединка в пользу нашей команды не только запас в два мяча, но и настрой, но и мотивация. Даже Гарсия отметил, что Украина в первой игре выглядела свежее. Если Реброву удастся удержать эту свежесть на должном уровне, и если его подопечным удастся не пропустить быстрый гол, то именно наша команда должна выходить победителем по сумме двух встреч.

Наш прогноз – ничья 1:1.

Ориентировочные составы:

Бельгия: Куртуа, Мехеле, Кастань, Дебаст, Де Кейпер, Ванакен, Де Кетеларе, Менье, Де Брюйне, Троссард, Лукаку

Украина: Лунин, Зинченко, Матвиенко, Забарный, Миколенко, Калюжный, Ярмолюк, Судаков, Гуцуляк, Цыганков, Довбик.