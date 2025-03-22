В воскресенье, 23 марта, состоится ответный матч Лиги наций между сборными Бельгии и Украины. Поединок пройдет в Генке на стадионе «Луминус Арена», игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

Первая дуэль соперников в испанской Мурсии завершилась волевой победой сборной Украины со счетом 3:1. В конце первого тайма Лукаку открыл счет, но после перерыва «сине-желтые» совершили камбэк благодаря голам Гуцуляка, Ваната и Забарного. В предстоящем матче может сыграть форвард сборной Украины Артем Довбик, который пропускал первую встречу из-за вирусной инфекции.

Сергей Ребров, главный тренер сборной Украины:

«Не могу сказать, что после победы что-то изменилось. Все понимают, что это был первый тайм, у всех рабочее настроение на вторую встречу».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Бельгия – Украина, за которой можно следить в украинской версии сайта.