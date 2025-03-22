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Лига наций УЕФА. Лига B
Бельгия
23.03.2025 21:45 2-й матч. Результат первого матча 1:3 - : -
УКРАИНА
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
22 марта 2025, 21:39 |
50
0

Бельгия – Украина. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка Лиги наций

22 марта 2025, 21:39 |
50
0
Бельгия – Украина. Текстовая трансляция матча

В воскресенье, 23 марта, состоится ответный матч Лиги наций между сборными Бельгии и Украины. Поединок пройдет в Генке на стадионе «Луминус Арена», игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

Первая дуэль соперников в испанской Мурсии завершилась волевой победой сборной Украины со счетом 3:1. В конце первого тайма Лукаку открыл счет, но после перерыва «сине-желтые» совершили камбэк благодаря голам Гуцуляка, Ваната и Забарного. В предстоящем матче может сыграть форвард сборной Украины Артем Довбик, который пропускал первую встречу из-за вирусной инфекции.

Сергей Ребров, главный тренер сборной Украины:

«Не могу сказать, что после победы что-то изменилось. Все понимают, что это был первый тайм, у всех рабочее настроение на вторую встречу».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Бельгия – Украина, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Бельгия
23 марта 2025 -
21:45
УКРАИНА
Обе команды забьют (да) 1.88 Сделать ставку
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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