Бельгия – Украина – 3:0. Эффектный дубль Лукаку. Видео голов и обзор матча

23 марта в 21:45 сборные Бельгии и Украины провели ответный матч плей-офф Лиги наций УЕФА.

Команды встречались на стадионе Сегека-Арена в бельгийском Генке.

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Первая встреча состоялась 20 марта в испанской Мурсии и завершилась победой украинской сборной (3:1).

Во втором тайме Максим Де Кейпер открыл счет, а затем Ромелу Лукаку оформил победный дубль (3:0).

Бельгия в следующем сезоне сыграет в Лиге наций A, Украина – в Лиге наций B.

🏆 Лига наций УЕФА

Плей-офф. Ответные матчи, 23 марта

21:45. Бельгия – Украина – 3:0

Голы: Де Кейпер, 70, Лукаку, 76, 86

Первый матч – 1:3

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Максим Де Кейпер, 70 мин

ГОЛ! 2:0. Ромелу Лукаку, 76 мин

ГОЛ! 3:0. Ромелу Лукаку, 86 мин

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