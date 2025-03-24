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Лига наций УЕФА. Лига B
Проходит дальше Бельгия
23.03.2025 21:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:3 3 : 0
УКРАИНА
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Лига наций
24 марта 2025, 00:23 | Обновлено 24 марта 2025, 00:25
11186
0

Бельгия – Украина – 3:0. Эффектный дубль Лукаку. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор ответного поединка 1/4 финала Лиги наций

24 марта 2025, 00:23 | Обновлено 24 марта 2025, 00:25
11186
0
Бельгия – Украина – 3:0. Эффектный дубль Лукаку. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

23 марта в 21:45 сборные Бельгии и Украины провели ответный матч плей-офф Лиги наций УЕФА.

Команды встречались на стадионе Сегека-Арена в бельгийском Генке.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая встреча состоялась 20 марта в испанской Мурсии и завершилась победой украинской сборной (3:1).

Во втором тайме Максим Де Кейпер открыл счет, а затем Ромелу Лукаку оформил победный дубль (3:0).

Бельгия в следующем сезоне сыграет в Лиге наций A, Украина – в Лиге наций B.

🏆 Лига наций УЕФА

Плей-офф. Ответные матчи, 23 марта

21:45. Бельгия – Украина – 3:0

Голы: Де Кейпер, 70, Лукаку, 76, 86

Первый матч – 1:3

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Максим Де Кейпер, 70 мин

ГОЛ! 2:0. Ромелу Лукаку, 76 мин

ГОЛ! 3:0. Ромелу Лукаку, 86 мин

Инфографика

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Бельгия).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Бельгия).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Де Кёйпер (Бельгия).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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