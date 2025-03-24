Бельгия – Украина – 3:0. Эффектный дубль Лукаку. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор ответного поединка 1/4 финала Лиги наций
23 марта в 21:45 сборные Бельгии и Украины провели ответный матч плей-офф Лиги наций УЕФА.
Команды встречались на стадионе Сегека-Арена в бельгийском Генке.
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Первая встреча состоялась 20 марта в испанской Мурсии и завершилась победой украинской сборной (3:1).
Во втором тайме Максим Де Кейпер открыл счет, а затем Ромелу Лукаку оформил победный дубль (3:0).
Бельгия в следующем сезоне сыграет в Лиге наций A, Украина – в Лиге наций B.
🏆 Лига наций УЕФА
Плей-офф. Ответные матчи, 23 марта
21:45. Бельгия – Украина – 3:0
Голы: Де Кейпер, 70, Лукаку, 76, 86
Первый матч – 1:3
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Максим Де Кейпер, 70 мин
ГОЛ! 2:0. Ромелу Лукаку, 76 мин
ГОЛ! 3:0. Ромелу Лукаку, 86 мин
Инфографика
События матча
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