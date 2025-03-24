Сергей РЕБРОВ: «Я сказал игрокам: мы не можем защищаться 90 минут»

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров дал пресс-конференцию после поражения от команды Бельгии (0:3) в плей-офф Лиги наций.

– Не ошиблись ли вы со стартовым составом, учитывая итоговый результат?

– Я не считаю, что это неправильное решение. Вы видите по той игре, которую мы провели, а я вижу по состоянию футболистов. Очень многие игроки были уставшими. К сожалению, Виктор Цыганков не мог выйти в стартовом составе, не мог играть 90 минут. Поэтому мы произвели такие изменения. В первом тайме мы играли неплохо. Да, мы были в низком блоке, не выходили в атаку, но и бельгийцы ничего не создали. Поэтому я не считаю, что это было неправильное решение. Сегодня сборная Бельгии была совсем другой – прессинговала, прибавила в скорости. Я считаю, что вышедший на поле Жереми Доку очень много сделал для своей команды в атаке.

– Почему вы не предусмотрели, что Бельгия будет играть иначе, чем в первом матче? Почему мы не могли создавать в таком поединке?

– Потому что мы были под давлением. Не было установки, что мы не должны играть вперед и атаковать. Напротив, мы говорили, что должны использовать опыт второго тайма в Мурсии, когда мы проводили хорошие атаки и забили три мяча. Но сегодня сборная Бельгии не дала нам шансов на такие быстрые атаки. Я сказал игрокам в раздевалке, что мы не можем обороняться 90 минут. Поэтому важно было выходить в атаки. Но мы были под давлением и не имели такой возможности.

– Каково состояние Виталия Миколенко?

– К сожалению, у него повреждение, он сделает МРТ, посмотрим. Я знаю Виталия. Если он не продолжил игру, то повреждение действительно было серьезным.

– В украинской прессе шли дискуссии о том, нужно ли выходить в Лигу А. Может, лучше оставаться во втором дивизионе?

– Любая игра сборной Украины сейчас – для наших болельщиков, для бойцов. Игроки не думали о дивизионах, а пытались играть на максимуме. Действительно, для меня это больше товарищеский турнир, но так проигрывать… Я согласен, что сейчас все огорчены. Посмотрим дальше. В этих матчах мы рассчитывали подготовиться к отборочному циклу, который будет очень сложным для нас. Наша цель – попасть на чемпионат мира. Да, все огорчены, но нужно работать и готовиться к отбору.

ВИДЕО. Пресс-конференция Реброва после матча Украины против Бельгии