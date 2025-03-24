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Лига наций
24 марта 2025, 00:35 | Обновлено 24 марта 2025, 00:37
1636
21

Сергей РЕБРОВ: «Я сказал игрокам: мы не можем защищаться 90 минут»

Коуч сборной Украины дал пресс-конференцию после поражения от Бельгии

24 марта 2025, 00:35 | Обновлено 24 марта 2025, 00:37
1636
21
Сергей РЕБРОВ: «Я сказал игрокам: мы не можем защищаться 90 минут»
УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров дал пресс-конференцию после поражения от команды Бельгии (0:3) в плей-офф Лиги наций.

– Не ошиблись ли вы со стартовым составом, учитывая итоговый результат?

– Я не считаю, что это неправильное решение. Вы видите по той игре, которую мы провели, а я вижу по состоянию футболистов. Очень многие игроки были уставшими. К сожалению, Виктор Цыганков не мог выйти в стартовом составе, не мог играть 90 минут. Поэтому мы произвели такие изменения. В первом тайме мы играли неплохо. Да, мы были в низком блоке, не выходили в атаку, но и бельгийцы ничего не создали. Поэтому я не считаю, что это было неправильное решение. Сегодня сборная Бельгии была совсем другой – прессинговала, прибавила в скорости. Я считаю, что вышедший на поле Жереми Доку очень много сделал для своей команды в атаке.

– Почему вы не предусмотрели, что Бельгия будет играть иначе, чем в первом матче? Почему мы не могли создавать в таком поединке?

– Потому что мы были под давлением. Не было установки, что мы не должны играть вперед и атаковать. Напротив, мы говорили, что должны использовать опыт второго тайма в Мурсии, когда мы проводили хорошие атаки и забили три мяча. Но сегодня сборная Бельгии не дала нам шансов на такие быстрые атаки. Я сказал игрокам в раздевалке, что мы не можем обороняться 90 минут. Поэтому важно было выходить в атаки. Но мы были под давлением и не имели такой возможности.

– Каково состояние Виталия Миколенко?

– К сожалению, у него повреждение, он сделает МРТ, посмотрим. Я знаю Виталия. Если он не продолжил игру, то повреждение действительно было серьезным.

– В украинской прессе шли дискуссии о том, нужно ли выходить в Лигу А. Может, лучше оставаться во втором дивизионе?

– Любая игра сборной Украины сейчас – для наших болельщиков, для бойцов. Игроки не думали о дивизионах, а пытались играть на максимуме. Действительно, для меня это больше товарищеский турнир, но так проигрывать… Я согласен, что сейчас все огорчены. Посмотрим дальше. В этих матчах мы рассчитывали подготовиться к отборочному циклу, который будет очень сложным для нас. Наша цель – попасть на чемпионат мира. Да, все огорчены, но нужно работать и готовиться к отбору.

ВИДЕО. Пресс-конференция Реброва после матча Украины против Бельгии

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Бельгия).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Бельгия).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Де Кёйпер (Бельгия).
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Сергей Ребров сборная Украины по футболу пресс-конференция сборная Бельгии по футболу Лига наций Бельгия - Украина
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 21
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ВОССТАВШИЙ ИЗ БАНА
Сирожка, ты не дурачок, ты долбаеб! 
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+9
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Дырокол
ребров епанат☝️
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+7
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BekXan
Реброва потрібно знімати,вкотре довів що він лише клубний тренер.Таке враження що він на рівні збірної взагалі не розуміє що робить
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+7
Demid Romanchik
Виноваты игроки..И мы виноваты,что болеем не правильно.Прости тренер.Ты один лучший у нас 
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+7
Badboys17
Ребров не виноват ! Он сказал всем идти в атаку а они не шли ! Конченные Ребров - это уровень второй лиги УПЛ !
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+6
2112
Раебров як завжди. Винуваті всі окрім його. Приберіть вже його!!?!!! Скільки можна це терпіти!!!
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+6
Макс Максов
Але вибрав тактику в п'ять захисників...
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+6
LexХХХ
Ох, Сірожа..Сірожа😔 Не твоє це - тренувати. Особливо збірну
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+5
Костянтин
виходити в атаку з 3 атакувальними гравцями! Чи може самі Гуцуляк та Судаков мали обігрувати всіх бельгійців? Дебіл!
Ответить
+5
Samuel
Та йди вже з Богом, навіщо той позор, ну не тренер ти, не тренер, а ти тою головою далі довбешся в стіну
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+5
sashokas80
Ребров зробив все щоб Україна програла, тільки він не вгадав рахунок.
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+2
bibka stara
Когда сказал? на 89 минуте?
дурик
Ответить
+2
contr
Єблов - єблан
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+1
vbrjkf
Фоменко  2...
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0
u6464u
як наші вміють грать у футбол бачив тільки коли обличчям збірної був Шевченко а тренерами італійці, до цього і після них це жахіття а не футбол, як наглядний урок сьогоднішня гра збірної і гра збірної з Францією за право попадання на ЧМ-2014, нічого незмінилось, потрібно шукати для збірної кваліфікованих спеціалістів , як що так все і залишити будем всраці.
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0
vitaha33
Поверніть Петракова, при ньому хоч грали...
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0
Макс Максов
Єдина фраза, яка напрошується по останньому коментарю... Мета 2026!)
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0
maxno
Но поставил паровоз. 
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0
sashokas80
Він сказав що ми не можемо захищатися 90хв. Ле в нас захисники не зі збірної іспанії ,які в нападі грають краще ніж наші форварди.
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0
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