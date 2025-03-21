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Лига наций
21 марта 2025, 16:30 |
1533
8

Бельгийский журналист: «Эти украинцы были не такие уж и хорошие»

Людо Вандевалле не увидел ничего особенного в команде Реброва

21 марта 2025, 16:30 |
1533
8
Бельгийский журналист: «Эти украинцы были не такие уж и хорошие»
Getty Images/Global Images Ukraine

Журналист Nieuwsblad Людо Вандевалле поделился мыслями относительно первого матча плейоф Лиги наций между сборными Украины и Бельгии (3:1).

«Бельгийцы сыграли небрежно. Это был неудачный матч для нас. Непривычно было видеть большое количество плохих передач. Также было больно смотреть на то, как «красные дьяволы» потеряли преимущество, ведя в счете.

Первая половина матча и так была посредственной, но спад после перерыва оказался слишком значительным. Да эти украинцы были не так уж и хороши.

Ответный матч плейоф Лиги наций за право остаться в дивизионе А состоится в воскресенье. В Генке необходимо отыграть разницу в два мяча. Это будет нелегко. Игру следует улучшать не на один, а как минимум на два уровня. У Гарсии и его игроков есть три дня, чтобы сделать это», – написал Вандевалле в своей статье.

Сообщалось, что сборная Украины потеряла двух игроков на ответный матч с национальной командой Бельгии.

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Лига наций сборная Украины по футболу Украина - Бельгия сборная Бельгии по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 8
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Burevestnik
точно-точно...
не такі вже й хороші,
просто запіндюрили три голи 
топ-збірній з кращим воротарем Європи.
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+4
New Jer
Не розумію їхніх журналістів. І дуже недоречно зрівнювати матч із румунами. Ми були вчора кращими над ними і могли забити більше ніж 3 голи. Треба визнати що це не вдача, а грамотна робота тренера і грамотні заміни
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0
Dimaryz81
В чем то он прав. Мы не так и хороши были до забитого гола. Ошибка защитника, во втором голу рикошет от защитника который в итоге выкатил мяч на Ваната, а так он немного за спину был летел. Немного везения. Это как румыни нас обыграли на Евро. Кто то разве скажет, что они нас сильнее на голову. Просто - это был их день. Нашей команде не стоит почивать на лаврах. Второй матч будет гораздо тяжелее.
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0
Показать Скрыть 1 ответ
ДЕРЕВО БРЕВНО ПУМОЧКУ В ДЫРОЧКУ
Журналист видимо захотел в попочку👉👌 как и 👉👌Пумочка дурочка, которую дырявый пердунчик ДЕРЕВО С Пердя вчера шпилил без смазочки
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-1
Показать Скрыть 2 ответа
apepa
Моё субъективное мнение, учитывая политическую ситуацию в мире, Бельгия просто слила Украине. Трудно поверить что топ Евро команда за 20 минут может пропустить три мяча от команды из третьего эшелона. И кстати моя гадалка потомственная целительница Госпожа Эля потвердила это!
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-1
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