Бельгийский журналист: «Эти украинцы были не такие уж и хорошие»

Журналист Nieuwsblad Людо Вандевалле поделился мыслями относительно первого матча плейоф Лиги наций между сборными Украины и Бельгии (3:1).

«Бельгийцы сыграли небрежно. Это был неудачный матч для нас. Непривычно было видеть большое количество плохих передач. Также было больно смотреть на то, как «красные дьяволы» потеряли преимущество, ведя в счете.

Первая половина матча и так была посредственной, но спад после перерыва оказался слишком значительным. Да эти украинцы были не так уж и хороши.

Ответный матч плейоф Лиги наций за право остаться в дивизионе А состоится в воскресенье. В Генке необходимо отыграть разницу в два мяча. Это будет нелегко. Игру следует улучшать не на один, а как минимум на два уровня. У Гарсии и его игроков есть три дня, чтобы сделать это», – написал Вандевалле в своей статье.

Сообщалось, что сборная Украины потеряла двух игроков на ответный матч с национальной командой Бельгии.