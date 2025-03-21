Бельгийский журналист: «Эти украинцы были не такие уж и хорошие»
Людо Вандевалле не увидел ничего особенного в команде Реброва
Журналист Nieuwsblad Людо Вандевалле поделился мыслями относительно первого матча плейоф Лиги наций между сборными Украины и Бельгии (3:1).
«Бельгийцы сыграли небрежно. Это был неудачный матч для нас. Непривычно было видеть большое количество плохих передач. Также было больно смотреть на то, как «красные дьяволы» потеряли преимущество, ведя в счете.
Первая половина матча и так была посредственной, но спад после перерыва оказался слишком значительным. Да эти украинцы были не так уж и хороши.
Ответный матч плейоф Лиги наций за право остаться в дивизионе А состоится в воскресенье. В Генке необходимо отыграть разницу в два мяча. Это будет нелегко. Игру следует улучшать не на один, а как минимум на два уровня. У Гарсии и его игроков есть три дня, чтобы сделать это», – написал Вандевалле в своей статье.
Сообщалось, что сборная Украины потеряла двух игроков на ответный матч с национальной командой Бельгии.
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