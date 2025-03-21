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Лига наций
21 марта 2025, 14:29 | Обновлено 21 марта 2025, 14:30
2597
5

ОФИЦИАЛЬНО. Украина потеряла двух игроков на ответный матч против Бельгии

Алексей Сыч и Ефим Конопля не помогут команде

21 марта 2025, 14:29 | Обновлено 21 марта 2025, 14:30
2597
5
ОФИЦИАЛЬНО. Украина потеряла двух игроков на ответный матч против Бельгии
УАФ

20 марта прошел первый матч плей-офф Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Бельгии.

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Матч прошел в испанской Мурсии. Победу в матче одержали подопечные Сергея Реброва со счетом 3:1.

В первом поединке травмировались два фулбека украинской команды. Алексей Сыч и Ефим Конопля получили повреждения.

Пресс-служба УАФ сообщила, что Сыч и Конопля не помогут команде Реброва в ответном матче против Бельгии, который состоится 23 марта.

Футболисты получили травмы в игре в Мурсии и уже покинули расположение национальной команды.

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сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Лига наций Украина - Бельгия травма Алексей Сыч Ефим Конопля
Дмитрий Олейник Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 5
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andre_lui
Нехай хлопці одужують!
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+4
Alex
На замену игроки вышли и команда начала играть 
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+1
kadaad
Сыч точно не потеря.
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-3
Remark
І то, і то не втрата. 
Ответить
-9
Показать Скрыть 1 ответ
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