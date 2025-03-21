ОФИЦИАЛЬНО. Украина потеряла двух игроков на ответный матч против Бельгии
Алексей Сыч и Ефим Конопля не помогут команде
20 марта прошел первый матч плей-офф Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Бельгии.
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Матч прошел в испанской Мурсии. Победу в матче одержали подопечные Сергея Реброва со счетом 3:1.
В первом поединке травмировались два фулбека украинской команды. Алексей Сыч и Ефим Конопля получили повреждения.
Пресс-служба УАФ сообщила, что Сыч и Конопля не помогут команде Реброва в ответном матче против Бельгии, который состоится 23 марта.
Футболисты получили травмы в игре в Мурсии и уже покинули расположение национальной команды.
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