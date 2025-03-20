Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шок для дьяволов. Сборная Украины с камбэком обыграла Бельгию
Лига наций УЕФА. Лига B
УКРАИНА
20.03.2025 21:45 – FT 3 : 1
Бельгия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
20 марта 2025, 23:39 | Обновлено 20 марта 2025, 23:57
7307
109

Шок для дьяволов. Сборная Украины с камбэком обыграла Бельгию

Наша национальная команда сделала шаг к выходу в Лигу А

20 марта 2025, 23:39 | Обновлено 20 марта 2025, 23:57
7307
109
Шок для дьяволов. Сборная Украины с камбэком обыграла Бельгию
Getty Images/Global Images Ukraine

Осенняя часть международных противостояний прошлого года для сборной Украины во главе с Сергеем Ребровым завершалась победным матчем против Албании (2:1), результат которого был важным для нашего дальнейшего участия в переходных матчах между дивизионами A и B Лиги наций УЕФА. Но вот со жребием потом действительно не повезло - «сине-желтые» должны были бороться за повышение в классе против едва ли не самых сильных из возможных соперников, бельгийцев.

Впрочем, «Красных дьяволов» международного футбола мы уже хорошо изучили за последнее время, потому что чуть более полугода назад играли против них за право принять участие в плей-офф чемпионата Европы-2024 в Германии. Как помните, эта попытка была неудачной (0:0). Но это было еще при каденции Доменико Тедеско во главе соперников, тогда как сейчас их подхватил Руди Гарсия, и чего реально ожидать от бельгийцев - это была едва ли не главная загадка перед первой игрой в Мурсии.

Именно поэтому у Украины возник едва ли не уникальный шанс удивить соперников в начале матча, и мы почти им воспользовались. Супермомент имел Яремчук уже на шестой минуте, когда в центре штрафной пробил так, что Куртуа смог парировать мяч с близкого расстояния. И возможностями такого уровня действительно стоило пользоваться, поскольку ничего подобного Бельгия создать до конца первого тайма уже не позволила.

Зато команда Гарсии постепенно захватывала пространство на нашей половине, и поскольку уже посреди первого тайма надо было из-за травмы снимать с игры Коноплю, то надежности нашей защите это точно не добавляло. Моменты у «Красных дьяволов» хотя и были единичными, но в конце концов именно они и забили незадолго до перерыва, когда Де Брюйне со штрафного с левого фланга подал на ближнюю штангу, где никто не сдерживал Лукаку. Этого надо было предотвращать при любых обстоятельствах.

Когда второй тайм начался без замен с нашей стороны, а также с постоянных дальних выстрелов от Де Брюйне, который, как мог, напрягал Лунина, настроение с каждой последующей минутой становилось все более скверным. А потом произошло нечто странное. Конкретно - после ошибки Де Винтера на 66 минуте, которая подарила Гуцуляку возможность выйти на свидание с Куртуа и забить долгожданный дебютный мяч за сборную.

И вдруг оказалось, что с психологией у Бельгии дела обстоят даже хуже, чем у нас с атаками в первом тайме после десятой минуты. Когда потом будут говорить, что «команда расклеилась», то можете смело вспоминать этих «Красных дьяволов» - на это и было похоже. А Украина этим просто мастерски воспользовалась. Ванат с прострела Цыганкова на 73 минуте и Забарный с подачи Зинченко на 79 - все через правый фланг, куда и ломилась команда Реброва весь матч.

Далее надо было удерживать преимущество. Но можно было его и приумножить! Несколько не повезло Судакову и Ванату в этом плане превратить матч за три дня в Генке в определенную формальность. Но с двумя голами и в явно приподнятом настроении «сине-желтые» и без того перевернули все с ног на голову в этой паре.

Лига наций. Стыковые матчи.

Украина – Бельгия – 3:1

Голы: Гуцуляк (66), Ванат (73), Забарный (79) – Лукаку (40)

Предупреждение: Тилеманс (68)

Украина: Лунин, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Конопля (Сыч, 25; Ярмолюк, 62), Калюжный (Назарина, 88), Зинченко, Судаков, Шапаренко (Ванат, 62), Цыганков, Яремчук (Гуцуляк, 62)

Бельгия: Куртуа, де Кейпер (Мокьо, 88), Дебаст, де Винтер (Раскин, 80), Мехеле, Менье, Троссар (Салемакерс, 80), де Брейне (Ванакен, 70), Тилеманс, где Кетеларе (Люкбакио, 70), Лукаку

Арбитр: Сандро Шерер (Швейцария)

Стадион «Энрике Рока» (Мурсия, Испания)

УКРАИНА – БЕЛЬГИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

По теме:
ФОТО. Порадовал Милевского. Эмоции Ваната после гола в ворота Бельгии
Гуцуляк забил свой первый гол в составе сборной Украины
Могли бы и больше. Сборная Дании минимально победила Португалию
сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Лига наций Украина - Бельгия отчеты
Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
Оцените материал
(153)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

НАГОРНЯК: «Цены Transfermarkt? Мудрик может дорожать, Зинченко – вряд ли»
Футбол | 20 марта 2025, 19:25 7
НАГОРНЯК: «Цены Transfermarkt? Мудрик может дорожать, Зинченко – вряд ли»
НАГОРНЯК: «Цены Transfermarkt? Мудрик может дорожать, Зинченко – вряд ли»

Специалист проанализировал стоимость украинских футболистов

ВИДЕО. Забарный забил третий гол для Украины в ворота Бельгии
Футбол | 20 марта 2025, 23:29 0
ВИДЕО. Забарный забил третий гол для Украины в ворота Бельгии
ВИДЕО. Забарный забил третий гол для Украины в ворота Бельгии

На 79-й минуте сине-желтая команда получила перевес в два мяча

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 марта
Футбол | 20.03.2025, 19:33
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 марта
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 марта
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Бельгии
Футбол | 20.03.2025, 20:31
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Бельгии
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Бельгии
Коул Палмер выбрал клуб, за который будет играть в следующем сезоне
Футбол | 20.03.2025, 03:50
Коул Палмер выбрал клуб, за который будет играть в следующем сезоне
Коул Палмер выбрал клуб, за который будет играть в следующем сезоне
Комментарии 111
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
PUMA
Невероятные емоции. Просто хочется поздравить каждого игрока который принимал участие в мачте, и всех болельщиков которые смотрели эту победу для Украины 
Ответить
+19
Показать Скрыть 2 ответа
Pavel_i_CO
Динамівська школа... Ну а фраза коментатора, що паси Судакова - це МАГІЯ, стане класикою )) Він навіть пас Циганкова на Ваната переписав на Судно))
Ответить
+18
Lesovij7
Зинченко пз просто браво
Ответить
+17
Fitness.sports
А Мудрик выходит не потеря. Очень понравилось то что не заработали ни одной жёлтой. 
Поздравляю с победой! Браво Украина!
Ответить
+15
Показать Скрыть 3 ответа
sahka1981
Неймовірний матч! Гуцуляк молодець, Ванат молодець, що забили! Забарний просто красень і гол і захист. Циганков гольова, Зіна гольова і просто чудова гра, Судаков молодець, величезний обсяг роботи. Лунін в порядку. Та всі молодці!!!
Навіть не можна виділити когось одного. Лева матчу віддав би Реброву, за дуже вдалі заміни! Прекрасний просто матч від нашої збірної!!! Давно такого кайфу від гри і результату не було, та щей з таким потужним опонентом! З перемогою!!!
Ответить
+13
avk2307
Защита Бельгии- слабое звено. С итальянцами так бы не было.
Но это не умоляет заслуг наших сборников.
Браво. Сегодня Бельгию одолели по заслугам .
Главное, как кто то сказал не слить как с Францией когда то ...
Ответить
+13
Показать Скрыть 2 ответа
Frank Piter
Вот это нежданчик, второй тайм просто нечто  Не знаю, что там Ребров сказал им в раздевалке, но сборная прям заиграла во второй половине матча. 
Ответить
+13
Показать Скрыть 1 ответ
C.Пеклов
Молодці!!!заміни Реброва перевернули гру Як же приемно було дивитися на наших в останні півгодини матчу!
Ответить
+12
sania
Циганков та Забарний топ гравці.  Абсолютно кращі!!
Ответить
+11
elPadrino
що не чекав,то не чекав,особливо пicля невиразноi гри у першому таймi,молодцi!!!
Ответить
+11
Nba37
Это космос, браво Украина, замены гениально сработали, Забарный лучший 
Ответить
+10
Показать Скрыть 3 ответа
Олександр Олександрович
За такою грою у другому таймі - мали ставати чемпіонами на Євро!!! Один з найкращих таймів в історії сбірної!!
Ответить
+10
C.Пеклов
Як Зіна сьогодні став грати крайним захисником,значно покращив свою гру!А його удари зі штрафного і після кутового просто клас!
Ответить
+8
Показать Скрыть 1 ответ
Sergei Aalst
как перестали пасовать друг на друга ,а обострять впереди -так и игра идет! это вирус какой-то с пасами и толканием мяча друг другу
Ответить
+8
Remark
Всі в шоці? По очам бачу, що в шоці.
На цей раз в дуже приємному😁
Ответить
+8
bonv
Респектище збірній України!
Ответить
+8
Макс Максов
Нарешті вчасні заміни, другий тайм топчик! Всіх з перемогою!
Ответить
+7
😸
Реброву почув нас і вчасно зробив вдалі заміни, добре хоч не чекав до останніх хвилин, бо програли 100%.
А так гра одразу пожвавилась, як тільки зробив заміни, в цей раз Ребров не прогадав
Вітаю всіх справжніх вболівальників Гарного настрою і тихої ночі всім.
Ответить
+7
Показать Скрыть 1 ответ
OKs100
Счет должны быть 5:1. Бельгия полностью деклассирована.
Ответить
+7
Показать Скрыть 1 ответ
turist86
БРАВО!     У Реброва спрацювала тренерська чуйка - забили гравці, які вийшли на заміну. Попри кадрові втрати, ми сенсаційно перемогли. 
Букмекери гребуть гроші лопатою 
Ответить
+7
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
УСИК: «Буду скучать по боям. Планирую есть свежие яйца и выращивать ягоды»
УСИК: «Буду скучать по боям. Планирую есть свежие яйца и выращивать ягоды»
20.03.2025, 13:28 5
Бокс
Суперматч: Украина – Бельгия. Конкурс прогнозов от betking и Sport.ua!
Суперматч: Украина – Бельгия. Конкурс прогнозов от betking и Sport.ua!
19.03.2025, 18:20 2
Мир азарта
Месси назвал лучшего тренера, которого видел в футболе
Месси назвал лучшего тренера, которого видел в футболе
20.03.2025, 07:55 1
Футбол
УСИК – о звезде бокса: «Я с ним не общаюсь. Скучаю по этому парню»
УСИК – о звезде бокса: «Я с ним не общаюсь. Скучаю по этому парню»
20.03.2025, 09:38 1
Бокс
Тони БЕЛЛЬЮ: «Этот парень был талантливее Усика»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Этот парень был талантливее Усика»
20.03.2025, 08:28 1
Бокс
Килиан МБАППЕ: «Это самая большая ошибка. Я думаю только об Арсенале»
Килиан МБАППЕ: «Это самая большая ошибка. Я думаю только об Арсенале»
19.03.2025, 11:52
Футбол
12 самых высокооплачиваемых тренеров современного мирового футбола
12 самых высокооплачиваемых тренеров современного мирового футбола
19.03.2025, 22:40 16
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Вернидуб стал тренером сборной Украины. А как же Кривбасс?
ОФИЦИАЛЬНО. Вернидуб стал тренером сборной Украины. А как же Кривбасс?
19.03.2025, 15:29 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем