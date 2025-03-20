Шок для дьяволов. Сборная Украины с камбэком обыграла Бельгию

Осенняя часть международных противостояний прошлого года для сборной Украины во главе с Сергеем Ребровым завершалась победным матчем против Албании (2:1), результат которого был важным для нашего дальнейшего участия в переходных матчах между дивизионами A и B Лиги наций УЕФА. Но вот со жребием потом действительно не повезло - «сине-желтые» должны были бороться за повышение в классе против едва ли не самых сильных из возможных соперников, бельгийцев.

Впрочем, «Красных дьяволов» международного футбола мы уже хорошо изучили за последнее время, потому что чуть более полугода назад играли против них за право принять участие в плей-офф чемпионата Европы-2024 в Германии. Как помните, эта попытка была неудачной (0:0). Но это было еще при каденции Доменико Тедеско во главе соперников, тогда как сейчас их подхватил Руди Гарсия, и чего реально ожидать от бельгийцев - это была едва ли не главная загадка перед первой игрой в Мурсии.

Именно поэтому у Украины возник едва ли не уникальный шанс удивить соперников в начале матча, и мы почти им воспользовались. Супермомент имел Яремчук уже на шестой минуте, когда в центре штрафной пробил так, что Куртуа смог парировать мяч с близкого расстояния. И возможностями такого уровня действительно стоило пользоваться, поскольку ничего подобного Бельгия создать до конца первого тайма уже не позволила.

Зато команда Гарсии постепенно захватывала пространство на нашей половине, и поскольку уже посреди первого тайма надо было из-за травмы снимать с игры Коноплю, то надежности нашей защите это точно не добавляло. Моменты у «Красных дьяволов» хотя и были единичными, но в конце концов именно они и забили незадолго до перерыва, когда Де Брюйне со штрафного с левого фланга подал на ближнюю штангу, где никто не сдерживал Лукаку. Этого надо было предотвращать при любых обстоятельствах.

Когда второй тайм начался без замен с нашей стороны, а также с постоянных дальних выстрелов от Де Брюйне, который, как мог, напрягал Лунина, настроение с каждой последующей минутой становилось все более скверным. А потом произошло нечто странное. Конкретно - после ошибки Де Винтера на 66 минуте, которая подарила Гуцуляку возможность выйти на свидание с Куртуа и забить долгожданный дебютный мяч за сборную.

И вдруг оказалось, что с психологией у Бельгии дела обстоят даже хуже, чем у нас с атаками в первом тайме после десятой минуты. Когда потом будут говорить, что «команда расклеилась», то можете смело вспоминать этих «Красных дьяволов» - на это и было похоже. А Украина этим просто мастерски воспользовалась. Ванат с прострела Цыганкова на 73 минуте и Забарный с подачи Зинченко на 79 - все через правый фланг, куда и ломилась команда Реброва весь матч.

Далее надо было удерживать преимущество. Но можно было его и приумножить! Несколько не повезло Судакову и Ванату в этом плане превратить матч за три дня в Генке в определенную формальность. Но с двумя голами и в явно приподнятом настроении «сине-желтые» и без того перевернули все с ног на голову в этой паре.

Лига наций. Стыковые матчи.

Украина – Бельгия – 3:1

Голы: Гуцуляк (66), Ванат (73), Забарный (79) – Лукаку (40)

Предупреждение: Тилеманс (68)

Украина: Лунин, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Конопля (Сыч, 25; Ярмолюк, 62), Калюжный (Назарина, 88), Зинченко, Судаков, Шапаренко (Ванат, 62), Цыганков, Яремчук (Гуцуляк, 62)

Бельгия: Куртуа, де Кейпер (Мокьо, 88), Дебаст, де Винтер (Раскин, 80), Мехеле, Менье, Троссар (Салемакерс, 80), де Брейне (Ванакен, 70), Тилеманс, где Кетеларе (Люкбакио, 70), Лукаку

Арбитр: Сандро Шерер (Швейцария)

Стадион «Энрике Рока» (Мурсия, Испания)

УКРАИНА – БЕЛЬГИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА