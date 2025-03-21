20 марта, в 21:45 сборная Украины сыграла первый матч плей-офф Лиги наций УЕФА.

Соперником за право повыситься в классе является команда Бельгии. Первая встреча прошла в испанской Мурсии на стадионе Энрике Рока.

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Ромелу Лукаку открыл счет для Бельгии в конце 1-го тайма.

Во втором тайме украинцы забили три гола, отличились Алексей Гуцуляк, Владислав Ванат и Илья Забарный.

Ответная игра пройдет вечером 23 марта в бельгийском Генке.

​Лига наций A/B. Плей-офф

Первые матчи, 20 марта. Мурсия (Испания)

21:45 Украина – Бельгия – 3:1

Голы: Гуцуляк, 66, Ванат, 73, Забарный, 79 – Лукаку, 40

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Ромелу Лукаку, 40 мин

ГОЛ! 1:1. Алексей Гуцуляк, 66 мин

ГОЛ! 2:1. Владислав Ванат, 73 мин

ГОЛ! 3:1. Илья Забарный, 79 мин