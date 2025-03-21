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Лига наций УЕФА. Лига B
УКРАИНА
20.03.2025 21:45 – FT 3 : 1
Бельгия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
21 марта 2025, 00:05 |
8956
2

Украина – Бельгия – 3:1. Яркий второй тайм в Мурсии. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор первого поединка плей-офф Лиги наций УЕФА

21 марта 2025, 00:05 |
8956
2
Украина – Бельгия – 3:1. Яркий второй тайм в Мурсии. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

20 марта, в 21:45 сборная Украины сыграла первый матч плей-офф Лиги наций УЕФА.

Соперником за право повыситься в классе является команда Бельгии. Первая встреча прошла в испанской Мурсии на стадионе Энрике Рока.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Ромелу Лукаку открыл счет для Бельгии в конце 1-го тайма.

Во втором тайме украинцы забили три гола, отличились Алексей Гуцуляк, Владислав Ванат и Илья Забарный.

Ответная игра пройдет вечером 23 марта в бельгийском Генке.

​Лига наций A/B. Плей-офф

Первые матчи, 20 марта. Мурсия (Испания)

21:45 Украина – Бельгия – 3:1

Голы: Гуцуляк, 66, Ванат, 73, Забарный, 79 – Лукаку, 40

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Ромелу Лукаку, 40 мин

ГОЛ! 1:1. Алексей Гуцуляк, 66 мин

ГОЛ! 2:1. Владислав Ванат, 73 мин

ГОЛ! 3:1. Илья Забарный, 79 мин

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Илья Забарный (УКРАИНА).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Ванат (УКРАИНА).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Гуцуляк (УКРАИНА).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Бельгия).
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Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Лига наций Украина - Бельгия видео голов и обзор Ромелу Лукаку Владислав Ванат Илья Забарный Алексей Гуцуляк
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 2
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ОЛЕГ ОЛЕЩЕНКО
Дякую хлопцям і Тренеру за чудову гру для своїх вболівальників! Слава Україні! Молодці!
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+1
odiniznashih
Выиграли, это хорошо
Но левый фланг почти не используют, а там у бельгийцев постоянно свободное место
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0
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