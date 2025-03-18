В четверг, 20 марта, состоится стыковой поединок Лиги наций, в котором встретятся сборные Украины и Бельгии. Матч пройдет в Мурсии (Испания) на стадионе «Энрике Рока», игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

Наша национальная команда заняла второе место в группе В1 (2 победы, 2 поражения и 2 ничьи). Неудачно стартовав в групповом турнире, «сине-желтые» сумели изменить ситуацию и завоевать право побороться за выход в Лигу А. Бельгийцы стали третьими в группе А2 (1 победа, 4 пораженья и 1 ничья), в которой также были представлены Франция, Италия и Израиль. Единственную победу «красные дьяволы» одержали в стартовом поединке группового турнира, дома обыграв израильтян со счетом 3:1. Сборная Украины встречалась с Бельгией на прошлогоднем чемпионате Европы, и тот матч завершился безголевой ничьей.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Бельгия, за которой можно следить в украинской версии сайта.