Сергей РЕБРОВ: «В перерыве мы внесли определенные коррективы»
Коуч сборной Украины дал пресс-конференцию после матча с Бельгией
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров дал пресс-конференцию после первого матча плей-офф Лиги наций 2024/25 с командой Бельгии (3:1):
– Как прокомментируете игру Алексея Гуцуляка, который сравнял счет?
– Я очень хорошо знаю Алексея. Ему не нужно было что-то говорить. Я видел, что он настроен, готов к игре, поэтому он и вышел на поле. Он очень агрессивно пошел в отбор, отобрал мяч. Этот гол был очень важным для нас, переломным, он сильно помог команде.
– Как вы можете объяснить то, что произошло во втором тайме?
– Мы добавили в желании, в высоком прессинге, внесли определенные коррективы. Это противостояние состоит из двух матчей. Во втором тайме нам многое удалось. Я очень доволен тем, что ребята обрели уверенность после первой игры.
– Как вы оцените такую бешеную поддержку со стороны болельщиков?
– Я благодарен всем болельщикам, которые пришли. Они поддерживали команду, благодаря ним мы переломили ход встречи. Мы очень благодарны. Вы сами слышали, как все поддерживали ВСУ и нашу сборную.
– Известно ли, насколько серьезные травмы у Ефима Конопли и Алексея Сыча?
– Мы все надеемся на лучшее. Я видел, что у Алексея тяжелая травма, он очень расстроен. Будем делать все возможное, чтобы восстановить футболистов. Вторая игра очень важна. Надеюсь, что мы сможем рассчитывать на всех игроков.
– Может ли быть довызван фланговый защитник?
– Мы бы с удовольствием, но сейчас, к сожалению, у нас нет такой возможности. Во-первых, мы не можем оформить документы на выезд из Украины, а также до игры осталось всего два дня. Я считаю, что у нас достаточно игроков, даже если не сможем использовать перечисленных футболистов. Но мы надеемся, что все будет хорошо.
События матча
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