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Лига наций УЕФА. Лига B
УКРАИНА
20.03.2025 21:45 – FT 3 : 1
Бельгия
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Лига наций
21 марта 2025, 00:35 | Обновлено 21 марта 2025, 01:38
1236
3

Сергей РЕБРОВ: «В перерыве мы внесли определенные коррективы»

Коуч сборной Украины дал пресс-конференцию после матча с Бельгией

21 марта 2025, 00:35 | Обновлено 21 марта 2025, 01:38
1236
3
Сергей РЕБРОВ: «В перерыве мы внесли определенные коррективы»
УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров дал пресс-конференцию после первого матча плей-офф Лиги наций 2024/25 с командой Бельгии (3:1):

– Как прокомментируете игру Алексея Гуцуляка, который сравнял счет?

– Я очень хорошо знаю Алексея. Ему не нужно было что-то говорить. Я видел, что он настроен, готов к игре, поэтому он и вышел на поле. Он очень агрессивно пошел в отбор, отобрал мяч. Этот гол был очень важным для нас, переломным, он сильно помог команде.

– Как вы можете объяснить то, что произошло во втором тайме?

– Мы добавили в желании, в высоком прессинге, внесли определенные коррективы. Это противостояние состоит из двух матчей. Во втором тайме нам многое удалось. Я очень доволен тем, что ребята обрели уверенность после первой игры.

– Как вы оцените такую бешеную поддержку со стороны болельщиков?

– Я благодарен всем болельщикам, которые пришли. Они поддерживали команду, благодаря ним мы переломили ход встречи. Мы очень благодарны. Вы сами слышали, как все поддерживали ВСУ и нашу сборную.

– Известно ли, насколько серьезные травмы у Ефима Конопли и Алексея Сыча?

– Мы все надеемся на лучшее. Я видел, что у Алексея тяжелая травма, он очень расстроен. Будем делать все возможное, чтобы восстановить футболистов. Вторая игра очень важна. Надеюсь, что мы сможем рассчитывать на всех игроков.

– Может ли быть довызван фланговый защитник?

– Мы бы с удовольствием, но сейчас, к сожалению, у нас нет такой возможности. Во-первых, мы не можем оформить документы на выезд из Украины, а также до игры осталось всего два дня. Я считаю, что у нас достаточно игроков, даже если не сможем использовать перечисленных футболистов. Но мы надеемся, что все будет хорошо.

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Илья Забарный (УКРАИНА).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Ванат (УКРАИНА).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Гуцуляк (УКРАИНА).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Бельгия).
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Сергей Ребров сборная Украины по футболу пресс-конференция сборная Бельгии по футболу Лига наций Украина - Бельгия
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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spurt.ua.pidaru
Оце отскочили подумав Ребров
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+2
Alex T
Довольный 
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0
Bahus
Ну серожа внес корективи. Корективи вніс де Вінтер, який привіз гол. Ну що сьогодні можете надрачувати собі на Серожу Реброва, но все стане на свої місця, ще за два роки наплачетесь від убогого керівництва цього недо тренера. молодці хлопці,  сьогодні дуже порадували перегравши сильного опонента. Но без тренера далеко не заїдеш, з ребровим нічого не світить і це факт. Хлопці як можуть так і грають, малюнка гри не має, самовіддача це добре, но... Ох тепер як цей бидло тренер ніс задере ....
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-1
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