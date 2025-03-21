Сергей РЕБРОВ: «В перерыве мы внесли определенные коррективы»

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров дал пресс-конференцию после первого матча плей-офф Лиги наций 2024/25 с командой Бельгии (3:1):

– Как прокомментируете игру Алексея Гуцуляка, который сравнял счет?

– Я очень хорошо знаю Алексея. Ему не нужно было что-то говорить. Я видел, что он настроен, готов к игре, поэтому он и вышел на поле. Он очень агрессивно пошел в отбор, отобрал мяч. Этот гол был очень важным для нас, переломным, он сильно помог команде.

– Как вы можете объяснить то, что произошло во втором тайме?

– Мы добавили в желании, в высоком прессинге, внесли определенные коррективы. Это противостояние состоит из двух матчей. Во втором тайме нам многое удалось. Я очень доволен тем, что ребята обрели уверенность после первой игры.

– Как вы оцените такую бешеную поддержку со стороны болельщиков?

– Я благодарен всем болельщикам, которые пришли. Они поддерживали команду, благодаря ним мы переломили ход встречи. Мы очень благодарны. Вы сами слышали, как все поддерживали ВСУ и нашу сборную.

– Известно ли, насколько серьезные травмы у Ефима Конопли и Алексея Сыча?

– Мы все надеемся на лучшее. Я видел, что у Алексея тяжелая травма, он очень расстроен. Будем делать все возможное, чтобы восстановить футболистов. Вторая игра очень важна. Надеюсь, что мы сможем рассчитывать на всех игроков.

– Может ли быть довызван фланговый защитник?

– Мы бы с удовольствием, но сейчас, к сожалению, у нас нет такой возможности. Во-первых, мы не можем оформить документы на выезд из Украины, а также до игры осталось всего два дня. Я считаю, что у нас достаточно игроков, даже если не сможем использовать перечисленных футболистов. Но мы надеемся, что все будет хорошо.