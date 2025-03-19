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20 марта свою первую встречу за право играть в сильнейшем дивизионе Лиги наций проведут Украина и Бельгия. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени.

Украина

В прошлом сезоне Лиги наций в дивизионе В украинцы попали в крепкую группу, которую им было по силам выиграть. Практически все надежды перечеркнул провальный старт: сначала уступили албанцам 1:2, а потом чехам 2:3.

Такой провальный старт остудил команду, реакция была правильной, 8 очков в четырех встречах позволили выскочить на второе место, пропустили вперед только чехов, а вот Грузия и Албания отстали всего на одно очко.

Конечно, в составе сборной Украины есть много качественных игроков, которые играют в топ-лигах, показывая высокий уровень игры. Пусть соперник и выглядит фаворитом в этой паре, а у нас еще и нет преимущества своего поля, так как приходится играть в Испании, пройти такую Бельгию вполне реально. У соперника дебютирует тренер, а значит, у футболистов может замешательство в связи с новыми схемами и требованиями, чем можно воспользоваться.

ФОТО: УАФ

Бельгия

Когда-то это поколение бельгийцев называли «золотым», хотя их лучшим достижением было третье место на ЧМ-2018, когда в полуфинале уступили будущим чемпионам французам. Уже завершил карьеру Эден Азар, который практически похоронил себя в Реале.

Да и в целом Бельгия уже не похожа на топ-сборную, по игре так точно, хотя тут есть немало громких имен. Команда крайне слабо отыграла прошлый сезон Лиги Наций, в своей группе дивизиона А они одержали всего одну победу в шести встречах, при этом было одна ничья и четыре поражения.

В итоге удалось занять только третью строчку, опередив Израиль только по дополнительным показателям, а составить конкуренцию Италии и Франции не удалось. Это будет дебют с новым тренером Руди Гарсией после увольнения Тедеско.

Getty Images/Global Images Ukraine

Личные встречи

Соперники играли между собой всего раз, это именно тот матч в последнем туре группового раунда Евро-2024, когда команды расписали нулевую ничью.

После нее все участники имели одинаковое количество очков, но украинцы стали последними, а Бельгия – второй.

Прогноз

Не сложно догадаться, что бельгийцев считают фаворитами этой пары, ведь формально выездной матч они проводят на нейтральном поле, а это дополнительное преимущество.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Украина – 1,9, ничья – 3,63, победа Бельгия – 4,29. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Бельгийцы не так страшны, что показал прошлый сезон Лиги Наций, их можно обыгрывать, я считаю перспективной ставку на обмен забитыми мячами.