Форвард Миная: «Привыкаем к новому тренерскому штабу»

29 марта стартует весенняя часть сезона-2024/25. «Минай» в группе Выбывания будет бороться за сохранение прописки в Первой лиге.

Форвард закарпатского клуба Егор Гуничев рассказал, как команда работает с новым тренером.

«Собрались еще 17 февраля, поэтому получается, что подготовка к возобновлению чемпионата Первой лиги продолжается более месяца. Втянулись, работаем, к играм, надеюсь, подойдем в хорошей форме.

Первые две недели были действительно тяжелые – серьезные нагрузки получила команда. Сейчас уже приближаемся к недельному циклу подготовки ко второй части сезона, ведь 29-го уже сыграем с «Диназом».

Провели несколько контрольных матчей. Не все спарринги закончились с тем счетом, на который мы надеялись. Однако, результат – не главное. Главное - подготовиться хорошо и подобрать оптимальный состав. Все же у нас новый тренерский штаб и много новичков. Сейчас есть травмированные в составе, но, надеюсь, к старту второго этапа сезона подойдем в хорошей форме.

Уже гораздо ближе познакомились с новым тренерским штабом. То есть, команда понимает требования Евгения Калиниченко и его помощников. Понимают игру, которую хочет видеть от нас тренер. Верим в его идею и попробуем лучше выступить во второй части сезона. И, вместе с этим, поднять настроение болельщикам после наших неудач осенью», – прокомментировал Гуничев.