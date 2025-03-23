Форвард Миная: «Привыкаем к новому тренерскому штабу»
Егор Гуничев надеется, что закарпатцы улучшат свои результаты
29 марта стартует весенняя часть сезона-2024/25. «Минай» в группе Выбывания будет бороться за сохранение прописки в Первой лиге.
Форвард закарпатского клуба Егор Гуничев рассказал, как команда работает с новым тренером.
«Собрались еще 17 февраля, поэтому получается, что подготовка к возобновлению чемпионата Первой лиги продолжается более месяца. Втянулись, работаем, к играм, надеюсь, подойдем в хорошей форме.
Первые две недели были действительно тяжелые – серьезные нагрузки получила команда. Сейчас уже приближаемся к недельному циклу подготовки ко второй части сезона, ведь 29-го уже сыграем с «Диназом».
Провели несколько контрольных матчей. Не все спарринги закончились с тем счетом, на который мы надеялись. Однако, результат – не главное. Главное - подготовиться хорошо и подобрать оптимальный состав. Все же у нас новый тренерский штаб и много новичков. Сейчас есть травмированные в составе, но, надеюсь, к старту второго этапа сезона подойдем в хорошей форме.
Уже гораздо ближе познакомились с новым тренерским штабом. То есть, команда понимает требования Евгения Калиниченко и его помощников. Понимают игру, которую хочет видеть от нас тренер. Верим в его идею и попробуем лучше выступить во второй части сезона. И, вместе с этим, поднять настроение болельщикам после наших неудач осенью», – прокомментировал Гуничев.
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