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  4. Брайан РИМЕР: «Не дадим Португалии запустить свою машину»
Лига наций
23 марта 2025, 14:33 |
319
0

Брайан РИМЕР: «Не дадим Португалии запустить свою машину»

После первого матча сборная Дании имеет преимущество в один мяч

23 марта 2025, 14:33 |
319
0
Брайан РИМЕР: «Не дадим Португалии запустить свою машину»
UEFA.com. Брайан Ример

Главный тренер сборной Дании Брайан Ример прокомментировал готовность команды к ответному матчу 1/4 финала Лиги Европы против Португалии (1:0).

«У нас было 72 часа, чтобы определить, что нужно изменить. Мы играем против одной из самых известных и сильнейших команд в европейском футболе. Конечно, мы не фавориты. Но имеем хороший результат первой встречи и верим в себя.

Очевидно, что в команде будет ротация. Мы не можем играть тем же составом, что и в первом матче. У нас есть подготовленный план.

Важно быть психологически готовыми, когда прозвучит стартовый свисток. Мы не позволим Португалии запустить свою машину», – сказал Ример.

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Лига наций сборная Дании по футболу сборная Португалии по футболу Брайан Ример пресс-конференция
Александр Сильченко Источник: УЕФА
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