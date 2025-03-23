Брайан РИМЕР: «Не дадим Португалии запустить свою машину»

Главный тренер сборной Дании Брайан Ример прокомментировал готовность команды к ответному матчу 1/4 финала Лиги Европы против Португалии (1:0).

«У нас было 72 часа, чтобы определить, что нужно изменить. Мы играем против одной из самых известных и сильнейших команд в европейском футболе. Конечно, мы не фавориты. Но имеем хороший результат первой встречи и верим в себя.

Очевидно, что в команде будет ротация. Мы не можем играть тем же составом, что и в первом матче. У нас есть подготовленный план.

Важно быть психологически готовыми, когда прозвучит стартовый свисток. Мы не позволим Португалии запустить свою машину», – сказал Ример.