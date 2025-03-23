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Лига наций УЕФА. Лига A
Германия
23.03.2025 21:45 2-й матч. Результат первого матча 2:1 - : -
Италия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
23 марта 2025, 14:25 |
6
0

Германия – Италия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию ответного матча 1/4 финала Лиги наций 2024/25

23 марта 2025, 14:25 |
6
0
Германия – Италия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

23 марта состоится ответный матч 1/4 финала Лиги наций 2024/25 между сборными Германии и Италии.

Поединок пройдет на стадионе Сигнал Идуна Парк. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая игра между немцами и итальянцами завершилась со счетом 2:1 в пользу Германии благодаря голам Кляйндинста и Горецки.

Победитель противостояния выйдет в полуфинал турнира, где сыграет либо против Португалии, либо против Дании.

Германия – Италия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на сервисе MEGOGO.

Германия – Италия
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Лига наций смотреть онлайн сборная Германии по футболу сборная Италии по футболу Германия - Италия
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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