Германия – Италия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию ответного матча 1/4 финала Лиги наций 2024/25
23 марта состоится ответный матч 1/4 финала Лиги наций 2024/25 между сборными Германии и Италии.
Поединок пройдет на стадионе Сигнал Идуна Парк. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первая игра между немцами и итальянцами завершилась со счетом 2:1 в пользу Германии благодаря голам Кляйндинста и Горецки.
Победитель противостояния выйдет в полуфинал турнира, где сыграет либо против Португалии, либо против Дании.
Германия – Италия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на сервисе MEGOGO.
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