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23 марта в ответной встрече четвертьфинала Лиги Наций свой матч проведут Германия – Италия. Старт матча запланирован на 21:45 по киевскому времени.

Германия

«Бундестим» еще ни разу не выигрывала Лигу Наций, хотя стоит учитывать, что этот трофей разыгрывался всего трижды. Сейчас команда близка к полуфиналу, где теоретически может сыграть против победителя пары Португалия – Дания.

Итальянцы обыгрывали в гостях Францию – 3:1, так что легко в родных стенах точно не будет, ведь соперник сильный и опытный. Играть на удержание нужного счета точно плохая идея, Юлиан Нагельсманн будет настраивать своих подопечных вперед, а «Сигнал Идуна Парк» обеспечит мощную поддержку.

В первом матче Йозуа Киммих стал главным героем, на его счету две результативные передачи. Да и в целом, лучшие оценки получили футболисты группы обороны, возможно, на этот раз свое слово скажут Мусиала, Адейеми, Сане.

Италия

По итогам первой домашней встречи «скуадра адзура» оказалась в затруднительном положении, нельзя сказать, что играли плохо, но результат на табло, те нужно отыгрывать один матч в гостях. Задача перед подопечными Лучано Спаллетти стоит сложная, но выполнимая, но нужно сыграть аккуратно и использовать свои возможности впереди.

Нужно быть особенно внимательными при стандартах, ведь два мяча в первом матче пропустили после навесов и ударов головой, что и не удивительно, учитывая габариты немецких футболистов.

Итальянцы играли в атаке более изобретательно, Тонали создал несколько хороших моментов для Мойзе Кина и особенно опасно выходил почти на встречу с вратарем Распадори, но не переиграл чужого голкипера. Ничего еще не потеряно, один гол сравняет шансы в этой увлекательной битве.

Личные встречи

Битва в Милане получилась интересной, итальянцы забили быстрый мяч, пытаясь в дальнейшем играть по счету. Германия не спешила отыгрываться, счет сравняли на старте второго тайма, а Горецка принес «Бундестим» выездную победу – 2:1.

Прогноз

Немцы явно в лучшем положении, так как играют дома и не нуждаются в обязательной победе, им достаточно не уступить, чтоб пройти дальше.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Германии – 1,79, ничья – 3,91, победа Дании – 4,36. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Рисковать надо итальянцам, хотя они будут это делать предельно осторожно. Возможно, моментов будет и немного, но я верю в обмен забитыми мячами за 1,74.