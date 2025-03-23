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Лига наций УЕФА. Лига A
Германия
23.03.2025 21:45 2-й матч. Результат первого матча 2:1 - : -
Италия
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Лига наций
23 марта 2025, 00:38 | Обновлено 23 марта 2025, 00:40
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Германия – Италия. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала

Поединок состоится 23 марта и начнется в 21:45 по Киеву

23 марта 2025, 00:38 | Обновлено 23 марта 2025, 00:40
31
0
Германия – Италия. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала
Коллаж Sport.ua

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23 марта в ответной встрече четвертьфинала Лиги Наций свой матч проведут Германия – Италия. Старт матча запланирован на 21:45 по киевскому времени.

Германия

«Бундестим» еще ни разу не выигрывала Лигу Наций, хотя стоит учитывать, что этот трофей разыгрывался всего трижды. Сейчас команда близка к полуфиналу, где теоретически может сыграть против победителя пары Португалия – Дания.

Итальянцы обыгрывали в гостях Францию – 3:1, так что легко в родных стенах точно не будет, ведь соперник сильный и опытный. Играть на удержание нужного счета точно плохая идея, Юлиан Нагельсманн будет настраивать своих подопечных вперед, а «Сигнал Идуна Парк» обеспечит мощную поддержку.

В первом матче Йозуа Киммих стал главным героем, на его счету две результативные передачи. Да и в целом, лучшие оценки получили футболисты группы обороны, возможно, на этот раз свое слово скажут Мусиала, Адейеми, Сане.

Италия

По итогам первой домашней встречи «скуадра адзура» оказалась в затруднительном положении, нельзя сказать, что играли плохо, но результат на табло, те нужно отыгрывать один матч в гостях. Задача перед подопечными Лучано Спаллетти стоит сложная, но выполнимая, но нужно сыграть аккуратно и использовать свои возможности впереди.

Нужно быть особенно внимательными при стандартах, ведь два мяча в первом матче пропустили после навесов и ударов головой, что и не удивительно, учитывая габариты немецких футболистов.

Итальянцы играли в атаке более изобретательно, Тонали создал несколько хороших моментов для Мойзе Кина и особенно опасно выходил почти на встречу с вратарем Распадори, но не переиграл чужого голкипера. Ничего еще не потеряно, один гол сравняет шансы в этой увлекательной битве.

Личные встречи

Битва в Милане получилась интересной, итальянцы забили быстрый мяч, пытаясь в дальнейшем играть по счету. Германия не спешила отыгрываться, счет сравняли на старте второго тайма, а Горецка принес «Бундестим» выездную победу – 2:1.

Прогноз

Немцы явно в лучшем положении, так как играют дома и не нуждаются в обязательной победе, им достаточно не уступить, чтоб пройти дальше.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Германии – 1,79, ничья – 3,91, победа Дании – 4,36. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Рисковать надо итальянцам, хотя они будут это делать предельно осторожно. Возможно, моментов будет и немного, но я верю в обмен забитыми мячами за 1,74.

Прогноз Sport.ua
Германия
23 марта 2025 -
21:45
Италия
Обе забьют 1.74 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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