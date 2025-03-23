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Лига наций УЕФА. Лига A
Проходит дальше Германия
23.03.2025 21:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:1 3 : 3
Италия
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Лига наций
23 марта 2025, 23:19 | Обновлено 23 марта 2025, 23:25
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Германия – Италия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Ответный матч 1/4 финала Лиги наций начался в 21:45 по Киеву

23 марта 2025, 23:19 | Обновлено 23 марта 2025, 23:25
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Германия – Италия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Мойзе Кин

В воскресенье, 23 марта, проходит ответный матч 1/4 финала Лиги наций между сборными Германии и Италии.

Встречу принимает Сигнал Идуна Парк в Дортмунде. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по Киеву.

Первый матч завершился со счетом 2:1 в пользу Германии.

Лига наций. 1/4 финала

Германия – Италия – 3:2 (обновляется)

Голы: Киммих, 30, Мусиала, 37, Кляйндинст, 45 – Кин, 49, 69

ГОЛ! Киммих забил в ворота Италии, 1:0, 30-я минута

ГОЛ! Мусиала забил в ворота Италии, 2:0, 37-я минута

ГОЛ! Кляндинст забил в ворота Италии, 2:0, 45-я минута

ГОЛ! Кин забил в ворота Германии, 3:1, 49-я минута

ГОЛ! Кин забил в ворота Германии, 3:2, 69-я минута

События матча

90’ +5
ГОЛ ! С пенальти забил Джакомо Распадори (Италия).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Мойзе Кин (Италия).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Мойзе Кин (Италия).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Тим Клайндинст (Германия).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Джамал Мусиала (Германия).
30’
ГОЛ ! С пенальти забил Йосуа Киммих (Германия).
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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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