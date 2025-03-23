Германия – Италия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Ответный матч 1/4 финала Лиги наций начался в 21:45 по Киеву
В воскресенье, 23 марта, проходит ответный матч 1/4 финала Лиги наций между сборными Германии и Италии.
Встречу принимает Сигнал Идуна Парк в Дортмунде. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по Киеву.
Первый матч завершился со счетом 2:1 в пользу Германии.
Лига наций. 1/4 финала
Германия – Италия – 3:2 (обновляется)
Голы: Киммих, 30, Мусиала, 37, Кляйндинст, 45 – Кин, 49, 69
ГОЛ! Киммих забил в ворота Италии, 1:0, 30-я минута
ГОЛ! Мусиала забил в ворота Италии, 2:0, 37-я минута
ГОЛ! Кляндинст забил в ворота Италии, 2:0, 45-я минута
ГОЛ! Кин забил в ворота Германии, 3:1, 49-я минута
ГОЛ! Кин забил в ворота Германии, 3:2, 69-я минута
События матча
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