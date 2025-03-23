ВИДЕО. Чемпион Индиан-Уэллс вылетел из Мастерса в Майами в первом же матче
Золотого дубля не будет: Джек Дрейпер уступил Якубу Меншику в 1/32 финала
Британский теннисист Джек Дрейпер (АТР 7) завершил выступления на хардовом турнире АТР 1000 в Майами, США.
В 1/32 финала британец на двух тай-брейках потерпел поражение от Якуба Меншика (Чехия, ATP 54) за 1 час и 56 минут.
ATP 1000 Майами. Хард. 1/32 финала
Якуб Меншик (Чехия) – Джек Дрейпер (Великобритания) – 7:6 (7:2), 7:6 (7:3)
Это была вторая встреча соперников. Меншик взял реванш за поражение в 2023 году на старте челленджера во Франции.
Дрейпер на прошлой неделе стал чемпионом идентичных соревнований в Индиан-Уэллс.
19-летний Меншик добыл шестую победу в карьере над представителем первой десятки рейтинга АТР. Следующим соперником чеха будет «нейтрал» Роман Сафиуллин.
В последний раз Золотой дубль (чемпионство в Индиан-Уэллс и Майами за один месяц) оформлял Роджер Федерер в 2017 году.
Delivering the hammer blow 🔨— ATP Tour (@atptour) March 22, 2025
Jakub Mensik topples Indian Wells champion Draper for a spot in the third round! @MiamiOpen | #MiamiOpen pic.twitter.com/tMHxIHHEA8
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