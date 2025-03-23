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ATP
23 марта 2025, 00:15 | Обновлено 23 марта 2025, 00:16
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ВИДЕО. Чемпион Индиан-Уэллс вылетел из Мастерса в Майами в первом же матче

Золотого дубля не будет: Джек Дрейпер уступил Якубу Меншику в 1/32 финала

23 марта 2025, 00:15 | Обновлено 23 марта 2025, 00:16
140
0
ВИДЕО. Чемпион Индиан-Уэллс вылетел из Мастерса в Майами в первом же матче
Getty Images/Global Images Ukraine. Якуб Меншик

Британский теннисист Джек Дрейпер (АТР 7) завершил выступления на хардовом турнире АТР 1000 в Майами, США.

В 1/32 финала британец на двух тай-брейках потерпел поражение от Якуба Меншика (Чехия, ATP 54) за 1 час и 56 минут.

ATP 1000 Майами. Хард. 1/32 финала

Якуб Меншик (Чехия) – Джек Дрейпер (Великобритания) – 7:6 (7:2), 7:6 (7:3)

Это была вторая встреча соперников. Меншик взял реванш за поражение в 2023 году на старте челленджера во Франции.

Дрейпер на прошлой неделе стал чемпионом идентичных соревнований в Индиан-Уэллс.

19-летний Меншик добыл шестую победу в карьере над представителем первой десятки рейтинга АТР. Следующим соперником чеха будет «нейтрал» Роман Сафиуллин.

В последний раз Золотой дубль (чемпионство в Индиан-Уэллс и Майами за один месяц) оформлял Роджер Федерер в 2017 году.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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