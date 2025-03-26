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Премьер-лига
ЛНЗ Черкассы
28.03.2025 15:30 - : -
Полесье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
26 марта 2025, 21:35 | Обновлено 26 марта 2025, 21:41
22
0

ЛНЗ – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

28 марта в 15:30 состоится матч 22-го тура УПЛ

26 марта 2025, 21:35 | Обновлено 26 марта 2025, 21:41
22
0
ЛНЗ – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Черкаси-Арена

В пятницу, 28 марта, в 15:30 состоится матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «ЛНЗ» и «Полесье».

Команды встретятся на стадионе «Черкассы-Арена».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Николай Балакин из Киева.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

ЛНЗ – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ЛНЗ – Полесье
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Трансляция матча В эфире

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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