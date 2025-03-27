Экс-игрок Динамо: «В Киеве меня считали ленивым, позволял себе такие вещи»
Антон Броварник рассказал о споре с Валерием Лобановским
Бывший голкипер киевского «Динамо» Антон Броварник рассказал о своей карьере в столичном клубе, а также спор с Валерием Лобановским:
«Знаете, меня в «Динамо» считали бездельником. Как только раздавался свисток об окончании тренировки, все – меня будто корова языком слизала. Но такие вещи я позволял себе только в дубле. Если бы провернул подобный фокус в основе, меня бы потом выбросили прочь.
Перед тренировками я всегда забегал в институт. Кстати, из-за учебы в вузе я впервые поспорил с Валерием Васильевичем Лобановским. Он не дал мне поступить в университет и отправил в инфиз. Я зарекся и сказал, что больше трех лет там не буду учиться. «Двенадцать», – парировал Валерий Васильевич.
Затем «Динамо» отправило меня в «Зарю». «Чего ты радуешься? Это Первая лига!» – говорил Лобановский. «Год поиграю и вернусь в Высшую лигу», – отвечал я», – вспомнил Броварник.
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