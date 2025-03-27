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Украина. Премьер лига
27 марта 2025, 10:35 |
1097
0

Экс-игрок Динамо: «В Киеве меня считали ленивым, позволял себе такие вещи»

Антон Броварник рассказал о споре с Валерием Лобановским

27 марта 2025, 10:35 |
1097
0
Экс-игрок Динамо: «В Киеве меня считали ленивым, позволял себе такие вещи»
ФК Динамо Киев. Валерий Лобановский

Бывший голкипер киевского «Динамо» Антон Броварник рассказал о своей карьере в столичном клубе, а также спор с Валерием Лобановским:

«Знаете, меня в «Динамо» считали бездельником. Как только раздавался свисток об окончании тренировки, все – меня будто корова языком слизала. Но такие вещи я позволял себе только в дубле. Если бы провернул подобный фокус в основе, меня бы потом выбросили прочь.

Перед тренировками я всегда забегал в институт. Кстати, из-за учебы в вузе я впервые поспорил с Валерием Васильевичем Лобановским. Он не дал мне поступить в университет и отправил в инфиз. Я зарекся и сказал, что больше трех лет там не буду учиться. «Двенадцать», – парировал Валерий Васильевич.

Затем «Динамо» отправило меня в «Зарю». «Чего ты радуешься? Это Первая лига!» – говорил Лобановский. «Год поиграю и вернусь в Высшую лигу», – отвечал я», – вспомнил Броварник.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Валерий Лобановский
Николай Титюк Источник: Футбол 24
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