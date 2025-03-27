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ATP
27 марта 2025, 03:42 | Обновлено 27 марта 2025, 03:43
65
0

Димитров одержал волевую побед над Черундоло и вышел в полуфинал Майами

Болгарский теннисист отыграл матчбол и в трех сетах справился с Франсиско

27 марта 2025, 03:42 | Обновлено 27 марта 2025, 03:43
65
0
Димитров одержал волевую побед над Черундоло и вышел в полуфинал Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Григор Димитров

Болгарский теннисист Григор Димитров (ATP 15) буквально вырвал в равной борьбе победу у аргентинца Франсиско Черундоло (ATP 24) и вышел в полуфинал хардового Мастерса в Майами.

Напряженный поединок между соперниками длился 2 часа 50 минут. Димитров находился в шаге от поражения, но ушел с матчбола и переломил ход поединка. В трех сетах зрители увидели 2 тай-брейка: в первом сильнее был аргентинец, а во втором преимущество оказалось на стороне болгарского теннисиста. Второй тай-брейк и определил победителя.

Это 150-я победа Димитрова на Мастерсах.

В прошлом году Григор дошел на этом турнире до финала, в котором уступил первой ракетке мира Яннику Синнеру.

ATP 1000 Майами. Хард. 1/4 финала

Григор Димитров (Болгария) [14] – Франсиско Черундоло (Аргентина) [23] – 6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:3)

В полуфинале Димитров сыграет с победителем пары Себастьян Корда (США) [24] – Новак Джокович (Сербия) [4].

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Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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