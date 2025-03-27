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  4. Лобановский хотел купить у Динамо звезду Шахтера. Почему переход сорвался?
Украина. Премьер лига
27 марта 2025, 09:33 |
1117
1

Лобановский хотел купить у Динамо звезду Шахтера. Почему переход сорвался?

По информации источника, «бело-синие» были заинтересованы в подписании Алексея Белика

27 марта 2025, 09:33 |
1117
1
Лобановский хотел купить у Динамо звезду Шахтера. Почему переход сорвался?
ФК Шахтер. Алексей Белик

Бывший форвард национальной сборной Украины Алексей Белик, выступавший в свое время за донецкий Шахтер, мог перебраться в расположение киевского Динамо. Об этом рассказал украинский журналист Игорь Цыганык.

«Более интересовались иностранные клубы. Его хотел Лобановский в свое время еще. Воробеем также интересовались европейские клубы после Лиги чемпионов 2000/01.

На мой взгляд, им создали такие условия в Донецке, что им ехать никуда не хотелось. Они были короли, имели классные зарплаты, их любила публика», – рассказал журналист в эфире авторского ютуб-канала.

За свою карьеру Алексей Белик в составе Шахтера провел 208 матчей во всех турнирах, забив 65 голов.В составе национальной сборной Украины нападающий сыграл в 19 поединках, забив пять голов.

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Игорь Цыганык Алексей Белик Шахтер Донецк Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: Циганик LIVE
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Иван Иванов
и хорошо что не купили!
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