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  4. Шахтер готовит грандиозный трансфер. Горняки уже давали 15 миллионов евро
Украина. Премьер лига
27 марта 2025, 00:38 |
240
1

Шахтер готовит грандиозный трансфер. Горняки уже давали 15 миллионов евро

Донецкий клуб вернется летом к трансферу Луиса Гильерме

27 марта 2025, 00:38 |
240
1
Шахтер готовит грандиозный трансфер. Горняки уже давали 15 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Гильерме

«Шахтер» готовит большой трансфер на лето 2025 года.

«Горняки» продолжают проявлять интерес к 18-летнему правому вингеру «Вест Хэма» Луису Гильерме. Донецкий клуб рассчитывает вернуться к переговорам летом 2025 года.

Отмечается, что в прошлое трансферное окно «Шахтер» сделал официальное предложение «Вест Хэму» за бразильца в размере 15 миллионов евро, но получил отказ. «Молотобойцы» установили на Гильерме ценник в размере 30 миллионов евро, однако украинский клуб попытается «сбить» цену.

Ранее в СМИ просочилась информация о том, что «горняки» отказались от идеи приглашения Луиса Гильерме, так как футболиста и его окружение якобы не привлекает идея с переездом из АПЛ в УПЛ.

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Дмитрий Олейник Источник: TransferFeed
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