Шахтер готовит грандиозный трансфер. Горняки уже давали 15 миллионов евро
Донецкий клуб вернется летом к трансферу Луиса Гильерме
«Шахтер» готовит большой трансфер на лето 2025 года.
«Горняки» продолжают проявлять интерес к 18-летнему правому вингеру «Вест Хэма» Луису Гильерме. Донецкий клуб рассчитывает вернуться к переговорам летом 2025 года.
Отмечается, что в прошлое трансферное окно «Шахтер» сделал официальное предложение «Вест Хэму» за бразильца в размере 15 миллионов евро, но получил отказ. «Молотобойцы» установили на Гильерме ценник в размере 30 миллионов евро, однако украинский клуб попытается «сбить» цену.
Ранее в СМИ просочилась информация о том, что «горняки» отказались от идеи приглашения Луиса Гильерме, так как футболиста и его окружение якобы не привлекает идея с переездом из АПЛ в УПЛ.
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