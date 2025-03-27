Шахтер готовит грандиозный трансфер. Горняки уже давали 15 миллионов евро

«Шахтер» готовит большой трансфер на лето 2025 года.

«Горняки» продолжают проявлять интерес к 18-летнему правому вингеру «Вест Хэма» Луису Гильерме. Донецкий клуб рассчитывает вернуться к переговорам летом 2025 года.

Отмечается, что в прошлое трансферное окно «Шахтер» сделал официальное предложение «Вест Хэму» за бразильца в размере 15 миллионов евро, но получил отказ. «Молотобойцы» установили на Гильерме ценник в размере 30 миллионов евро, однако украинский клуб попытается «сбить» цену.

Ранее в СМИ просочилась информация о том, что «горняки» отказались от идеи приглашения Луиса Гильерме, так как футболиста и его окружение якобы не привлекает идея с переездом из АПЛ в УПЛ.