Дело не в предложении. Шахтер отказался от трансфера бразильца из АПЛ

Донецкий «Шахтер» отказался от трансфера бразильского вингера «Вест Хэма» Луиса Гильерме, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, украинский клуб прекратил сложные переговоры по трансферу 18-летнего футболиста. Препятствовала трансферу не сумма, которую предложил «Шахтер», а позиция игрока и его агентов. У Луиса есть несколько других предложений, а идея сменить АПЛ на УПЛ его не привлекала.

Луис Гильерме перешел в «Вест Хэм» летом 2024 года из «Палмейраса» за 23 миллиона евро, провел на поле 50 минут во всех турнирах. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.

Луис является игроком молодежной сборной Бразилии.

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