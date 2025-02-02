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  4. Дело не в предложении. Шахтер отказался от трансфера бразильца из АПЛ
Украина. Премьер лига
02 февраля 2025, 17:14 |
1684
5

Дело не в предложении. Шахтер отказался от трансфера бразильца из АПЛ

Луис Гильерме не присоединится к донецкому коллективу

02 февраля 2025, 17:14 |
1684
5
Дело не в предложении. Шахтер отказался от трансфера бразильца из АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Гильерме

Донецкий «Шахтер» отказался от трансфера бразильского вингера «Вест Хэма» Луиса Гильерме, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, украинский клуб прекратил сложные переговоры по трансферу 18-летнего футболиста. Препятствовала трансферу не сумма, которую предложил «Шахтер», а позиция игрока и его агентов. У Луиса есть несколько других предложений, а идея сменить АПЛ на УПЛ его не привлекала.

Луис Гильерме перешел в «Вест Хэм» летом 2024 года из «Палмейраса» за 23 миллиона евро, провел на поле 50 минут во всех турнирах. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.

Луис является игроком молодежной сборной Бразилии.

Ранее сообщалось о том, что стал известен срок, на который Зубков подпишет контракт с «Трабзонспором».

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Луис Гильерме Шахтер Донецк Вест Хэм трансферы трансферы АПЛ трансферы УПЛ ТаТоТаке
Данііл Киріяка Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 5
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Gargantua81
ехать из АПЛ в УПЛ это мягко говоря маразм
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+6
Victor673256ua
Міняти Вест Гем на Шахтар, така собі перспектива. Як би з бразильського клубу забирали, то ще інша річ. А так гравець вже в Європі, та й не десь там, а в АПЛ.  
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+1
Remark
Ги 
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-1
Фанькин кот
Увы, таковы сегодняшние реалии...
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-2
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