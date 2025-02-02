Стало известно, на какой срок Зубков подпишет контракт с Трабзонспором

Вингер национальной сборной Украины Александр Зубков близок к переходу в расположение турецкого «Трабзонспора» – Александр уже прилетел в Турцию, где согласовывает последние детали перед официальным трансфером.

Как стало известно Sport.ua, контракт между украинским вингером и турецким клубом будет рассчитан на 4,5 года. Уже в ближайшее время о переходе Александра Зубкова будет объявлено официально.

В сезоне 2024/25 Александр Зубков провел 21 матч на клубном уровне, отличившись 7 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что переход Александра Зубкова станет самым дорогим трансфером в истории турецкого «Трабзонспора».