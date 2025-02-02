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Турция
02 февраля 2025, 13:22 |
747
0

Стало известно, на какой срок Зубков подпишет контракт с Трабзонспором

Вингер уже в ближайшее время станет игроком турецкого клуба

02 февраля 2025, 13:22 |
747
0
Стало известно, на какой срок Зубков подпишет контракт с Трабзонспором
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

Вингер национальной сборной Украины Александр Зубков близок к переходу в расположение турецкого «Трабзонспора» – Александр уже прилетел в Турцию, где согласовывает последние детали перед официальным трансфером.

Как стало известно Sport.ua, контракт между украинским вингером и турецким клубом будет рассчитан на 4,5 года. Уже в ближайшее время о переходе Александра Зубкова будет объявлено официально.

В сезоне 2024/25 Александр Зубков провел 21 матч на клубном уровне, отличившись 7 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что переход Александра Зубкова станет самым дорогим трансфером в истории турецкого «Трабзонспора».

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Источник: испанский клуб сделал предложение по игроку Динамо
Александр Зубков Трабзонспор трансферы чемпионат Турции по футболу Шахтер Донецк трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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