Трубин может потерять место в стартовом составе Бенфики

28 марта состоится матч 24-го тура чемпионата Португалии, в котором сойдутся «Жил Висенте» и «Бенфика».

Наставник лиссабонского клуба Бруну Лаже пока не определился с выбором на позицию голкипера. Специалист в течении всего сезона считал Анатолия Трубина первым номером, однако в последнее время сомневается в стабильности украинца.

Сообщается, что главный тренер недоволен ошибками вратаря в последних матчах, его нестабильной игрой и тем фактом, что Трубин не сыграл ни единого поединка за сборную Украины в плей-офф Лиги наций.

Приоритетным кандидатом на место в стартовом составе считается 22-летний португалец Самуэл Соареш, который неплохо себя зарекомендовал в последних матчах чемпионата. Окончательное решение будет принято непосредственно накануне 24-го тура.

«Бенфика» набрала 59 баллов и занимает второе место в лиге – отставание от лидера составляет три очка, но у подопечных Бруну Лаже остался матч в запасе.