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Португалия
27 марта 2025, 10:01 |
865
3

Трубин может потерять место в стартовом составе Бенфики

Бруну Лаже недоволен ошибками украинского голкипера в последних матчах

27 марта 2025, 10:01 |
865
3
Трубин может потерять место в стартовом составе Бенфики
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

28 марта состоится матч 24-го тура чемпионата Португалии, в котором сойдутся «Жил Висенте» и «Бенфика».

Наставник лиссабонского клуба Бруну Лаже пока не определился с выбором на позицию голкипера. Специалист в течении всего сезона считал Анатолия Трубина первым номером, однако в последнее время сомневается в стабильности украинца.

Сообщается, что главный тренер недоволен ошибками вратаря в последних матчах, его нестабильной игрой и тем фактом, что Трубин не сыграл ни единого поединка за сборную Украины в плей-офф Лиги наций.

Приоритетным кандидатом на место в стартовом составе считается 22-летний португалец Самуэл Соареш, который неплохо себя зарекомендовал в последних матчах чемпионата. Окончательное решение будет принято непосредственно накануне 24-го тура.

«Бенфика» набрала 59 баллов и занимает второе место в лиге – отставание от лидера составляет три очка, но у подопечных Бруну Лаже остался матч в запасе.

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чемпионат Португалии по футболу Бенфика Жил Висенте Анатолий Трубин Самуэл Соареш Бруну Лаже
Николай Титюк Источник: Correio da Manhã
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Перець
Якось пох ,зарплата вчасно приходить на картку 
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saltim
Заслужил 
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