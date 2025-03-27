Трубин может потерять место в стартовом составе Бенфики
Бруну Лаже недоволен ошибками украинского голкипера в последних матчах
28 марта состоится матч 24-го тура чемпионата Португалии, в котором сойдутся «Жил Висенте» и «Бенфика».
Наставник лиссабонского клуба Бруну Лаже пока не определился с выбором на позицию голкипера. Специалист в течении всего сезона считал Анатолия Трубина первым номером, однако в последнее время сомневается в стабильности украинца.
Сообщается, что главный тренер недоволен ошибками вратаря в последних матчах, его нестабильной игрой и тем фактом, что Трубин не сыграл ни единого поединка за сборную Украины в плей-офф Лиги наций.
Приоритетным кандидатом на место в стартовом составе считается 22-летний португалец Самуэл Соареш, который неплохо себя зарекомендовал в последних матчах чемпионата. Окончательное решение будет принято непосредственно накануне 24-го тура.
«Бенфика» набрала 59 баллов и занимает второе место в лиге – отставание от лидера составляет три очка, но у подопечных Бруну Лаже остался матч в запасе.
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