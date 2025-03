Разгром в финале. Определен победитель Мастерса в Индиан-Уэллс

Британский теннисист Джек Дрейпер (АТР 15) стал победителем хардового турнира АТР 1000 в Индиан-Уэллс, США.

В финале британец в двух сетах разгромил Хольгера Руне (Дания, ATP 13) за 1 час и 10 минут.

ATP 1000 Индиан-Уэллс. Хард. Финал

Хольгер Руне (Дания) [12] – Джек Дрейпер (Великобритания) [13] – 2:6, 2:6

Это была вторая встреча соперников. Джек взял реванш у Хольгера за прошлогоднее поражение в четвертьфинале соревнований идентичной категории в Цинциннати.

Джек выиграл третий трофей в карьере и первый Мастерс. Он стал вторым представителем Великобритании, который побеждал на кортах И-У. В 2021 тут чемпионом стал Кэмерон Норри.

С понедельник Дрейпер дебютирует в топ-10, поднявшись на седьмую позицию.

Помимо Руне, Дрейпер в Индиан-Уэллс также выиграл у Жоау Фонсеки, Дженсона Бруксби, Тейлора Фритцаб, Бена Шелтона и Карлоса Алькараса.

Джек провел третий турнир в 2025 году и во второй раз добрался до финала. 22 февраля он также боролся за трофей пятисотнике в Дохе, но уступил Андрею Рублеву.

The moment @jackdraper0 claimed the biggest title of his career 🏆#Tennisparadise pic.twitter.com/p5modSqNLP