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ATP
17 марта 2025, 00:35 | Обновлено 17 марта 2025, 01:45
422
3

Разгром в финале. Определен победитель Мастерса в Индиан-Уэллс

Джек Дрейпер в двух сетах уверенно одолел Хольгера Руне

17 марта 2025, 00:35 | Обновлено 17 марта 2025, 01:45
422
3
Разгром в финале. Определен победитель Мастерса в Индиан-Уэллс
Getty Images/Global Images Ukraine. Джек Дрейпер

Британский теннисист Джек Дрейпер (АТР 15) стал победителем хардового турнира АТР 1000 в Индиан-Уэллс, США.

В финале британец в двух сетах разгромил Хольгера Руне (Дания, ATP 13) за 1 час и 10 минут.

ATP 1000 Индиан-Уэллс. Хард. Финал

Хольгер Руне (Дания) [12] – Джек Дрейпер (Великобритания) [13] – 2:6, 2:6

Это была вторая встреча соперников. Джек взял реванш у Хольгера за прошлогоднее поражение в четвертьфинале соревнований идентичной категории в Цинциннати.

Джек выиграл третий трофей в карьере и первый Мастерс. Он стал вторым представителем Великобритании, который побеждал на кортах И-У. В 2021 тут чемпионом стал Кэмерон Норри.

С понедельник Дрейпер дебютирует в топ-10, поднявшись на седьмую позицию.

Помимо Руне, Дрейпер в Индиан-Уэллс также выиграл у Жоау Фонсеки, Дженсона Бруксби, Тейлора Фритцаб, Бена Шелтона и Карлоса Алькараса.

Джек провел третий турнир в 2025 году и во второй раз добрался до финала. 22 февраля он также боролся за трофей пятисотнике в Дохе, но уступил Андрею Рублеву.

Getty Images/Global Images Ukraine. Джек Дрейпер
Getty Images/Global Images Ukraine. Хольгер Руне
Getty Images/Global Images Ukraine. Джек Дрейпер
Getty Images/Global Images Ukraine. Хольгер Руне
По теме:
Хольгер Руне – Джек Дрейпер. Финал Индиан-Уэллс. Смотреть онлайн. LIVE
Расписание финальных матчей в Индиан-Уэллс
Результаты полуфинальных матчей в Индиан-Уэллс
Джек Дрейпер Хольгер Руне ATP Индиан-Уэллс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 3
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Energy
Вітаю британця із заслуженим титулом від імені всього Українського народу! Джек Дрейпер - нова гроза фаворитів! Без шансів для Руне. Добре, що Алькарас тепер має серйозного конкурента. Так, фінал був однобічним і без інтриги, але після епічної жіночої битви глядачі точно не залишилися без емоцій!
Індіан-Веллс закінчився, а попереду - спекотне Маямі!
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bibka stara
А в теме с победой расейской школярки тупо оффнули комменты
вильный народ.. надо комментить нельзя )000)
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