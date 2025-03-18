Металлист 1925 и Локомотив проводят спарринг. Стартовые составы
Команды Первой и Второй лиги продолжают подготовку ко второй части сезона
«Металлист 1925» и «Локомотив» проводят учебно-тренировочные сборы перед возобновлением чемпионата. Команды сыграют контрольный поединок.
«Металлист 1925» после первой части чемпионата занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги. У харьковского клуба 25 очков после 14 матчей (7 побед, 4 ничьи и 6 поражения).
Киевский «Локомотив» выступает в группе Б Второй лиги. В первой части чемпионата команда в 12 матчах набрала 17 очков (5 побед, 2 ничьи, 5 поражений). В турнирной таблице «Локомотив» занимает пятую позицию. Целью команды является итоговое третье место.
Ранее сообщалось, что Патрик ван Леувен покинет «Металлист 1925», известен новый клуб.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Шакур в очередной раз раскритиковал Василия Ломаченко
Даджуан Коллоуэй нанес Томасу Карти первое поражение в профессиональной карьере