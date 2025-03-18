Металлист 1925 и Локомотив проводят спарринг. Стартовые составы

«Металлист 1925» и «Локомотив» проводят учебно-тренировочные сборы перед возобновлением чемпионата. Команды сыграют контрольный поединок.

«Металлист 1925» после первой части чемпионата занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги. У харьковского клуба 25 очков после 14 матчей (7 побед, 4 ничьи и 6 поражения).

Киевский «Локомотив» выступает в группе Б Второй лиги. В первой части чемпионата команда в 12 матчах набрала 17 очков (5 побед, 2 ничьи, 5 поражений). В турнирной таблице «Локомотив» занимает пятую позицию. Целью команды является итоговое третье место.

Ранее сообщалось, что Патрик ван Леувен покинет «Металлист 1925», известен новый клуб.