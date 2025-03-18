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Украина. Первая лига
18 марта 2025, 11:36 | Обновлено 18 марта 2025, 12:19
362
0

Металлист 1925 и Локомотив проводят спарринг. Стартовые составы

Команды Первой и Второй лиги продолжают подготовку ко второй части сезона

18 марта 2025, 11:36 | Обновлено 18 марта 2025, 12:19
362
0
Металлист 1925 и Локомотив проводят спарринг. Стартовые составы
ФК Металлист 1925

«Металлист 1925» и «Локомотив» проводят учебно-тренировочные сборы перед возобновлением чемпионата. Команды сыграют контрольный поединок.

«Металлист 1925» после первой части чемпионата занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги. У харьковского клуба 25 очков после 14 матчей (7 побед, 4 ничьи и 6 поражения).

Киевский «Локомотив» выступает в группе Б Второй лиги. В первой части чемпионата команда в 12 матчах набрала 17 очков (5 побед, 2 ничьи, 5 поражений). В турнирной таблице «Локомотив» занимает пятую позицию. Целью команды является итоговое третье место.

Ранее сообщалось, что Патрик ван Леувен покинет «Металлист 1925», известен новый клуб.

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Металлист 1925 Локомотив Киев товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Первая лига Украины Вторая лига Украины
Сергей Турчак Источник: ФК Металлист 1925
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