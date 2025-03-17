Все решено. Ван Леувен покинет Металлист 1925, известен новый клуб

Нидерландский тренер «Металлиста 1925» Патрик ван Леувен возглавит новую команду уже летом, сообщает телегра-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, 55-летний специалист возглавит «Колос». Патрик станет главным тренером клуба из Ковалевки даже если по итогам сезона клуб вылетит из УПЛ в Первую лигу.

Совсем недавно «Колос» вновь возглавил Руслан Костышин, который уже успел провести дебютный матч у руля команды – поражение со счетом 0:2 от ЛНЗ.

Ранее сообщалось о том, что в паузе чемпионата «Колос» не сможет рассчитывать на трех игроков.