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Украина. Премьер лига
17 марта 2025, 21:24 | Обновлено 17 марта 2025, 21:39
749
1

Все решено. Ван Леувен покинет Металлист 1925, известен новый клуб

Нидерландский коуч возглавит «Колос»

17 марта 2025, 21:24 | Обновлено 17 марта 2025, 21:39
749
1
Все решено. Ван Леувен покинет Металлист 1925, известен новый клуб
ФК Заря. Патрик ван Леувен

Нидерландский тренер «Металлиста 1925» Патрик ван Леувен возглавит новую команду уже летом, сообщает телегра-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, 55-летний специалист возглавит «Колос». Патрик станет главным тренером клуба из Ковалевки даже если по итогам сезона клуб вылетит из УПЛ в Первую лигу.

Совсем недавно «Колос» вновь возглавил Руслан Костышин, который уже успел провести дебютный матч у руля команды – поражение со счетом 0:2 от ЛНЗ.

Ранее сообщалось о том, что в паузе чемпионата «Колос» не сможет рассчитывать на трех игроков.

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Патрик ван Леувен Колос Ковалевка Металлист 1925 Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига назначение тренера Руслан Костышин
Даниил Кирияка Источник: Telegram
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Gargantua81
а Ротань в 1925
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