Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В паузе чемпионата Колос не сможет рассчитывать на трех игроков
Украина. Премьер лига
17 марта 2025, 16:15 | Обновлено 17 марта 2025, 16:18
226
0

В паузе чемпионата Колос не сможет рассчитывать на трех игроков

Команда Костышина сыграет контрольный матч

17 марта 2025, 16:15 | Обновлено 17 марта 2025, 16:18
226
0
В паузе чемпионата Колос не сможет рассчитывать на трех игроков
ФК Колос Ковалевка. Боливар

Как стало известно Sport.ua, после вчерашнего поединка с ЛНЗ футболисты «Колоса» два дня будут отдыхать.

По имеющейся информации, паузу в чемпионате УПЛ подопечные Руслана Костышина заполнят 23 марта спаррингом с перволиговым «Металлистом 1925».

Сейчас в лазарете «Колоса» находятся Артем Гусол и легионеры: венесуэлец Боливар и румын Стефан-Маринель Владою.

Пока что ковалевцы занимают 13-е место в УПЛ, набрав 18 очков, и в 22-м туре сыграют 30 марта с «Зарей».

Ранее мы сообщали, что исполняющий обязанности главного тренера «Колоса» Руслан Костышин прокомментировал итог игры 21-го тура УПЛ против ЛНЗ.

По теме:
Вернидуб отказывается продлить контракт с Кривбассом. Названа причина
Роман ГРИГОРЧУК: «Мне бы не хотелось, но я вынужден ответить»
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Кривбасса подписал контракт с клубом Второй лиги
инсайд чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Артем Гусол Боливар ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Колос
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Три бельгийца, поигравших в украинской Премьер-лиге. Где они сейчас?
Футбол | 17 марта 2025, 11:10 6
Три бельгийца, поигравших в украинской Премьер-лиге. Где они сейчас?
Три бельгийца, поигравших в украинской Премьер-лиге. Где они сейчас?

Накануне матчей плей-офф Лиги наций против Бельгии вспоминаем бельгийцев, которые выступали в УПЛ

Милевский отреагировал на оскорбительные слова от жены Усика
Бокс | 17 марта 2025, 08:15 11
Милевский отреагировал на оскорбительные слова от жены Усика
Милевский отреагировал на оскорбительные слова от жены Усика

Украинского экс-футболиста поставили в пример

Месси попросил Бекхэма подписать игрока, который побил трансферный рекорд
Футбол | 17.03.2025, 02:50
Месси попросил Бекхэма подписать игрока, который побил трансферный рекорд
Месси попросил Бекхэма подписать игрока, который побил трансферный рекорд
Боссы Ман Сити указали на дверь Гвардиоле. Его заменит легенда Барселоны
Футбол | 17.03.2025, 03:45
Боссы Ман Сити указали на дверь Гвардиоле. Его заменит легенда Барселоны
Боссы Ман Сити указали на дверь Гвардиоле. Его заменит легенда Барселоны
«Тактика Марески ужасна». Реакция болельщиков на матч Арсенал – Челси
Футбол | 17.03.2025, 15:37
«Тактика Марески ужасна». Реакция болельщиков на матч Арсенал – Челси
«Тактика Марески ужасна». Реакция болельщиков на матч Арсенал – Челси
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Такого никогда не было. Тренер принял неожиданное решение по Забарному
Такого никогда не было. Тренер принял неожиданное решение по Забарному
15.03.2025, 22:16
Футбол
Первая ракетка Соболенко проиграла финал супертурнира в Индиан-Уэллс
Первая ракетка Соболенко проиграла финал супертурнира в Индиан-Уэллс
16.03.2025, 22:20 28
Теннис
Екатерина УСИК: «Саня обманывал. Мне надоело, и я бросила его»
Екатерина УСИК: «Саня обманывал. Мне надоело, и я бросила его»
16.03.2025, 13:07 5
Бокс
Екатерина Усик: «Это были последние деньги Александра. Жаль его»
Екатерина Усик: «Это были последние деньги Александра. Жаль его»
17.03.2025, 07:41 5
Бокс
ВИДЕО. Как Довбик забил 15-й гол в сезоне в матче Рома – Кальяри
ВИДЕО. Как Довбик забил 15-й гол в сезоне в матче Рома – Кальяри
16.03.2025, 18:31 13
Футбол
«Мы не собираемся тратить ни секунды». В Реале устали от суперзвезды
«Мы не собираемся тратить ни секунды». В Реале устали от суперзвезды
15.03.2025, 16:10 6
Футбол
Уехал в Киев. Кобин покинул расположение Ингульца
Уехал в Киев. Кобин покинул расположение Ингульца
16.03.2025, 21:19 2
Футбол
Четко и прямо. Флик указал 3 игрокам Барселоны на дверь
Четко и прямо. Флик указал 3 игрокам Барселоны на дверь
16.03.2025, 14:43 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем