В паузе чемпионата Колос не сможет рассчитывать на трех игроков

Как стало известно Sport.ua, после вчерашнего поединка с ЛНЗ футболисты «Колоса» два дня будут отдыхать.

По имеющейся информации, паузу в чемпионате УПЛ подопечные Руслана Костышина заполнят 23 марта спаррингом с перволиговым «Металлистом 1925».

Сейчас в лазарете «Колоса» находятся Артем Гусол и легионеры: венесуэлец Боливар и румын Стефан-Маринель Владою.

Пока что ковалевцы занимают 13-е место в УПЛ, набрав 18 очков, и в 22-м туре сыграют 30 марта с «Зарей».

Ранее мы сообщали, что исполняющий обязанности главного тренера «Колоса» Руслан Костышин прокомментировал итог игры 21-го тура УПЛ против ЛНЗ.