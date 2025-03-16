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  4. Руслан КОСТЫШИН: «Второй гол в наши ворота получился курьезным»
Украина. Премьер лига
16 марта 2025, 19:25 |
226
0

Руслан КОСТЫШИН: «Второй гол в наши ворота получился курьезным»

«Колос» ведет борьбу за выживание

16 марта 2025, 19:25 |
226
0
Руслан КОСТЫШИН: «Второй гол в наши ворота получился курьезным»
ФК Колос. Руслан Костышин

Исполняющий обязанности главного тренера «Колоса» Руслан Костышин прокомментировал итог игры 21-го тура УПЛ, в которой его команда уступила ЛНЗ (0:2).

«Я бы назвал сегодняшний матч равным. И по моментам, и по ударам игра была примерно одинаковой. Кажется, по ударам преимущество немного больше у «ЛНЗ», а у нас больше угловых. Поэтому матч был равным, а результат определили отдельные эпизоды – после вбрасывания аута мы пропустили первый мяч, а второй гол получился курьезным. Считаю, что ничья была бы закономерным итогом, но это мое мнение.

Моя работа – выжимать из ребят весь их ресурс. Хочу вывести их на более высокий уровень командной игры, особенно без мяча – переключение, отбор, прессинг. Также надо подтянуть их физически, я так считаю. Возможно, из-за этого они не всегда хорошо коммуницируют между собой во время передач.

Сейчас у нас большой дисбаланс – одни пропустили сборы, Боливар травмирован, сегодня вышел Элиас Теллес, но он не прошел подготовку вместе с командой. Футболисты только сейчас знакомятся друг с другом. Я не знаю, что происходило во время сборов, потому что не был интегрирован в те процессы.

Впереди пауза на международные матчи, у нас будет два выходных, а потом возвращаемся к работе. Есть много моментов, которые нужно исправлять. Затем сыграем товарищеский матч с «Металлистом 1925», а дальше перейдем к недельному циклу подготовки к игре против «Зари»».

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Руслан Костышин чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Колос пресс-конференция
Александр Сильченко Источник: ФК Колос Ковалевка
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