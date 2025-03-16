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Премьер-лига
ЛНЗ Черкассы
16.03.2025 15:30 – FT 2 : 0
Колос Ковалевка
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Украина. Премьер лига
16 марта 2025, 17:31 | Обновлено 16 марта 2025, 17:55
591
3

Прохладная встреча. Колос отметил возвращение Костышина поражением от ЛНЗ

Команда из Ковалевки проиграла четыре матча подряд в УПЛ

16 марта 2025, 17:31 | Обновлено 16 марта 2025, 17:55
591
3
Прохладная встреча. Колос отметил возвращение Костышина поражением от ЛНЗ
УПЛ

Последние поединки обе команды завершили с неприятным осадком: ЛНЗ имея неплохую возможность отобрать очки у «Динамо», все же из-за автогола в конце игры остался с ничем, в то время как после поражения «Александрии», «Колос» принял решение разойтись путями с наставником команды Александром Поздеевым. Вместо него «колосков» принял Руслан Костышин. Учитывая, что клубы находятся по соседству в турнирной таблице, то и матч обещал быть по-своему интересным.

По сравнению со стартовыми составами предыдущего тура, наставники ЛНЗ и «Колоса» прибегли к небольшим изменениям: Григорчук вместо Ноникашвили и Моло Бессала выпустил Тилля и Эйнела Соареша. Костышин, в свою очередь, выпустил Ковталюка вместо Боливара.

В начале матча неудивительно, что активность исходила именно от хозяев. Уже в дебюте поединка первый опасный случай создал ЛНЗ: Пасич неплохо пробивал по воротам, однако Пахолюк не позволил мячу попасть в ворота, парировав непростой удар хавбека хозяев. «Колос» ответил ударом в исполнении Бондаренко, однако капитан «колосков» не смог переиграть кипера ЛНЗ. Далее команды обменялись полумоментами, однако удары от Соареша и Алефиренко приняли на себя защитники. Вскоре после углового пробивал Муравский – неточно. У «Колоса» Ковталюк оказался перед воротами соперника, но его опередил защитник. И вот ЛНЗ открыл счет. Ближе к перерыву Яшари разогнал атаку черкасского клуба, отдал направо на свободного Соареша, который точно пробил в дальний угол ворот. Этот гол стал первым для кабовердинского вингера ЛНЗ в текущем сезоне. На этом и завершился первый тайм.

Второй тайм снова ЛНЗ взял преимущество под свой контроль. Неплохие моменты удваивать преимущество имели Путря и Соареш, но их ударом не хватало точности. У «Колоса» на дальний выстрел решился Демченко – Кучеренко не дремал. Прошло несколько мгновений, как Ррапай то ли пробивал, то ли простреливал на дальнюю, но и там Кучеренко сыграл надежно, не дав забить номинальным гостям. И тут же подопечные Григорчука в контратаке могли наказать «Колос», однако Яшари с нескольких метров не попал в дальний угол. Казалось, что «Колос» сможет найти ключи от ворот Кучеренко, одна ЛНЗ забил второй. Пахолюк перехватывая длинную передачу от Момо, сам того не понял, как выпустил мяч из рук, а подоспевший Пасич воспользовался предоставленным подарком, отправив «cферу» в пустые ворота. Счет стал 2:0.

Команда Костышина пыталась спасти игру, но Велетень, Ррапай и вышедший на замену Сидоров (дважды) не смогли реализовать свои моменты у чужих ворот, в результате чего счет остался без изменений.

В итоге черкасский клуб одерживает первую победу в родных стенах за последние 7 месяцев и поднимается на десятую строчку, набрав 25 очков. «Колос» же опустился в зону вылета (тринадцатое место) и имеет в своем активе 18 пунктов.

Украинская Премьер-лига. 21-й тур.

ЛНЗ – «Колос» - 2:0

Голы: Эйнел, 37, Г. Пасич, 67

Предупреждения: Гагнидзе, 45+1, Теллес, 77

ЛНЗ: Кучеренко – Драмбаев, Дайко, Муравский, Путря – Танковский (Ноникашвили, 46), Тилль, Яшари – Эйнел (Макуана, 87), Момо (Молло, 68), Г. Пасич.

«Колос»: Пахолюк – Цуриков, Бондаренко, Красничи, Козик – Демченко (Теллес, 73), Гагнидзе (Денисенко, 85) – Алефиренко (Велетень, 46), Ррапай, Третьяков – Ковталюк (Сидоров, 73).

Арбитр: Денис Резников (Каменское).

Стадион: «Центральный» (Черкассы).

Удары (в створ): 11 (7) – 8 (5)
Угловые: 2 – 6
Оффсайды: 4 – 0.

ЛНЗ - КОЛОС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Комментарии 3
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PullBen
Колос з такою грою є першим претендентом на виліт з УПЛ, погана гра так ще й реалізація хромає
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Gargantua81
Муравский и Яшари у ЛНЗ весьма не плохо играют.
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0
salenco
Костишин це фізрук!!! 
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