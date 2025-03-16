ЛНЗ Черкассы

В воскресенье, 16-го марта, состоится поединок 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся черкасский ЛНЗ и ковалевский «Колос». Матч пройдет в Черкассах, на поле стадиона «Центральный», начало в 15:30.

Новый клуб Романа Григорчука на старте весенней части сезона вымучил победу над «Рухом» (1:0), и на этом все – дальше последовали два поражения для «сиреневых». В то же самое время ситуация для «колосков» была еще хуже, и они проиграли все три игры, поэтому Александр Поздеев больше не работает главным тренером «Колоса». Вместо него вернулся Руслан Костышин, и теперь ему предстоит возвращать клуб на тот уровень, с которого он в свое время пробивался в еврокубки. Хотя в этом сезоне «черно-белым» хоть бы не вылететь.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ЛНЗ – «Колос», за которой можно следить в украинской версии сайта.