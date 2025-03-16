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Премьер-лига
ЛНЗ Черкассы
16.03.2025 15:30 - : -
Колос Ковалевка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
16 марта 2025, 08:50 |
55
0

ЛНЗ – Колос. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 21-го тура Украинской Премьер-лиги

16 марта 2025, 08:50 |
55
0
ЛНЗ – Колос. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В воскресенье, 16-го марта, состоится поединок 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся черкасский ЛНЗ и ковалевский «Колос». Матч пройдет в Черкассах, на поле стадиона «Центральный», начало в 15:30.

Новый клуб Романа Григорчука на старте весенней части сезона вымучил победу над «Рухом» (1:0), и на этом все – дальше последовали два поражения для «сиреневых». В то же самое время ситуация для «колосков» была еще хуже, и они проиграли все три игры, поэтому Александр Поздеев больше не работает главным тренером «Колоса». Вместо него вернулся Руслан Костышин, и теперь ему предстоит возвращать клуб на тот уровень, с которого он в свое время пробивался в еврокубки. Хотя в этом сезоне «черно-белым» хоть бы не вылететь.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ЛНЗ – «Колос», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
ЛНЗ Черкассы
16 марта 2025 -
15:30
Колос Ковалевка
Обе команды забьют (нет) 1.60 Сделать ставку
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Роман Григорчук Руслан Костышин чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Колос текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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