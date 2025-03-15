ЛНЗ Черкассы

В двадцать первом туре украинской Премьер-Лиги сезона 2024-2025 в воскресенье, 16 марта, в Черкассах встретятся ЛНЗ и «Колос». Хозяева поля, которые в прошлом туре проиграли «Динамо», будут принимать «Колос», который после неудовлетворительных результатов решил сменить тренера.

ЛНЗ

Для команды Романа Григорчука весенняя часть сезона началась неплохо: ЛНЗ смог одолеть разобранный «Рух», что стало первой победой для черкасского клуба под руководством нового наставника. Однако потом последовали досадные поражения «Карпатам», где ЛНЗ с 30-й минуты играл в большинстве, но уступил, и к тому же проигрыш «Динамо», где подопечные Григорчука весь матч давали бой лидеру УПЛ, но из-за автогола Путри не смогли отобрать очки у киевлян.

На очереди поединок против «Колоса», где ЛНЗ нужно брать очки, чтобы обезопасить себя от попадания в зону переходных матчей. Однако интересен тот факт, что последняя домашняя победа черкасского клуба была одержана 20 октября в поединке с «Ингульцом». К тому же, 13 очков из 22 команда завоевала играя на правах хозяев. Поэтому в этом поединке ЛНЗ нужно одерживать викторию, чтобы комфортнее чувствовать себя в турнирной таблице.

Также к команде присоединился костариканский футболист, игравший на ЧМ 2022 года, Джевисон Беннетт.

Поединок против «Колоса» у ЛНЗ пропустит Богдан Кушниренко, который продолжает отбывать дисквалификацию.

Колос

Крайний матч «колосков» стал последней каплей для президента клуба Евгения Засухи. По окончанию поединка с «Александрией» руководство команды приняло решение прервать трудовое соглашение с главным тренером «Колоса» Александром Поздеевым, которому в трех первых поединках нового года не удалось взять ни одного очка. Вместо него команду возглавил хорошо знакомый ковалевской публике тренер Руслан Костышин, при каденции которого «Колос» прошел путь от чемпионата Киевской области до Лиги Европы.

Теперь старый-новый наставник «колосков» попытается стабилизировать результаты команды, однако в первой игре во главе ковалевцев ему придется противостоять ЛНЗ, который будет стремиться на своем поле порадовать болельщиков. Что интересно, последняя победа «Колоса» в гостевом поединке была зафиксирована еще в начале ноября в игре с «Ворсклой».

Также в команду на правах аренды из «Металлиста 1925» перешел Алексей Сидоров.

Статистика встреч

Между собой команды сыграли три матча, где была зафиксирована победа ЛНЗ и две ничьи. Разница забитых мячей составляет 5:3 в пользу черкасского клуба. В первом круге матч соперников завершился ничьей 1:1. У «Колоса» гол забил Максим Третьяков, а у ЛНЗ – Фрэнсис Момо.

Прогноз на противостояние

ЛНЗ играя дома смог набрать 13 очков из 22, правда в последний раз «фиолетовые» одерживали победу на своем поле еще в октябре. «Колос», в свою очередь, не может похвастаться идеальными выступлениями на выезде, добыв всего 7 очков из 18 в фактически гостевых поединках. Последняя победа «колосков» на выезде также была датирована довольно давно — еще в начале ноября. Поэтому данная игра для обоих тренеров важна, потому что и Григорчук, и Костышин вряд ли планируют завершить сезон в борьбе за выживание. Учитывая, что команды соседствуют по турнирной таблице, то вряд ли мы увидим результативный футбол в исполнении обоих коллективов. Нашим прогнозом в этой встрече будет обе команды забьют (нет).

Ориентировочные составы:

ЛНЗ: Кучеренко, Драмбаев, Муравский, Дайко, Путря, Тилль, Танковский, Яшари, Топалов, Пасич, Момо

«Колос»: Пахолюк, Цуриков, Бондаренко, Красничи, Поправка, Демченко, Гагнидзе, Ориховский, Ррапай, Третьяков, Боливар