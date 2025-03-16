ЛНЗ - Колос - 2:0. С ошибкой голкипера. Видео голов и обзор матча

16 марта, в 15:30 был сыгран матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, между ЛНЗ и «Колос».

Команды с первых минут демонстрируют равный футбол без обострений.

На 38-й минуте хозяева поля провели атаку, которая завершилась голом Эйнела Соареша.

На 67-й минуте Геннадий Пасич воспользовался ошибкой голкипера «Колоса» Ивана Пахолюка и удвоил преимущество.

В итоге победа подопечных Романа Григорчука.

ЛНЗ после победы поднялся на одну отметку и занимает 10-е место. «Колос» остается в зоне переходных матчей (13-е место).

Украинская Премьер-лига. 21-й тур. 16 марта

ЛНЗ Черкассы – Колос Ковалевка – 2:0

Голы: Соареш, 38, Пасич, 68