ЛНЗ - Колос - 2:0. С ошибкой голкипера. Видео голов и обзор матча
Команды встречались в матче 21-го тура УПЛ
16 марта, в 15:30 был сыгран матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, между ЛНЗ и «Колос».
Команды с первых минут демонстрируют равный футбол без обострений.
На 38-й минуте хозяева поля провели атаку, которая завершилась голом Эйнела Соареша.
На 67-й минуте Геннадий Пасич воспользовался ошибкой голкипера «Колоса» Ивана Пахолюка и удвоил преимущество.
В итоге победа подопечных Романа Григорчука.
ЛНЗ после победы поднялся на одну отметку и занимает 10-е место. «Колос» остается в зоне переходных матчей (13-е место).
Украинская Премьер-лига. 21-й тур. 16 марта
ЛНЗ Черкассы – Колос Ковалевка – 2:0
Голы: Соареш, 38, Пасич, 68
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