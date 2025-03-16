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Украина. Премьер лига
16 марта 2025, 17:31 | Обновлено 16 марта 2025, 17:35
886
0

ЛНЗ - Колос - 2:0. С ошибкой голкипера. Видео голов и обзор матча

Команды встречались в матче 21-го тура УПЛ

16 марта 2025, 17:31 | Обновлено 16 марта 2025, 17:35
886
0
ЛНЗ - Колос - 2:0. С ошибкой голкипера. Видео голов и обзор матча
УПЛ

16 марта, в 15:30 был сыгран матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, между ЛНЗ и «Колос».

Команды с первых минут демонстрируют равный футбол без обострений.

На 38-й минуте хозяева поля провели атаку, которая завершилась голом Эйнела Соареша.

На 67-й минуте Геннадий Пасич воспользовался ошибкой голкипера «Колоса» Ивана Пахолюка и удвоил преимущество.

В итоге победа подопечных Романа Григорчука.

ЛНЗ после победы поднялся на одну отметку и занимает 10-е место. «Колос» остается в зоне переходных матчей (13-е место).

Украинская Премьер-лига. 21-й тур. 16 марта

ЛНЗ Черкассы – Колос Ковалевка – 2:0

Голы: Соареш, 38, Пасич, 68

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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