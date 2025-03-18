Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Металлист 1925 в спарринге обыграл Локомотив
Украина. Первая лига
18 марта 2025, 14:34 | Обновлено 18 марта 2025, 14:38
354
0

Металлист 1925 в спарринге обыграл Локомотив

Команды Первой и Второй лиги проводят подготовку ко второй части сезона

18 марта 2025, 14:34 | Обновлено 18 марта 2025, 14:38
354
0
Металлист 1925 в спарринге обыграл Локомотив
ФК Металлист 1925

«Металлист 1925» и «Локомотив» продолжают учебно-тренировочные сборы перед возобновлением чемпионата. Команды провели контрольный поединок.

«Металлист 1925» после первой части чемпионата занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги. У харьковского клуба 25 очков после 14 матчей (7 побед, 4 ничьи и 6 поражения).

Киевский «Локомотив» выступает в группе Б Второй лиги. И занимает в турнирной таблице пятую позицию. В первой части чемпионата команда в 12 матчах набрала 17 очков (5 побед, 2 ничьи, 5 поражений).

«Металлист 1925» открыл счет уже на 7-й минуте поединка. Автором забитого мяча стал Вячеслав Чурко. «Локомотив» отыгрался через 30 минут благодаря голу Максима Майтака.

Во втором тайме подопечным Патрика ван Леувена удалось склонить чашу весов на свою сторону. На 61-й минуте Ари Моура реализовал пенальти и принес «Металлисту 1925» победу.

Контрольный матч. 18 марта. с. Счастливое

«Металлист 1925» – «Локомотив» – 2:1

Голы: Чурко 7, Ари Моура 61 (пен) – Майтак 37

«Металлист 1925»: Варакута (Мозиль 46), Капинус (Смитюх 66), Имереков (к) (Кондратюк 66), Снурницын (Сабиев 66), Кравец (Черноморец 66), Мафвента (Король 66), Ари Моура (Карпизин 66), Юрченко (Нагнойный 66), Чурко (Панченко 66), Борячук (Педро Артур 66), Мба (Стень 66).

«Локомотив»: Белименко, Ярмак, Мячин, Васько, Назаренко, Багрий, Мордас, Пятибрат, Майтак, Романчук, Пуды.

По теме:
Забили пять мячей. Оболонь и Эпицентр провели спарринг
Полесье – Буковина – 0:0. Подвела реализация. Видеообзор матча
Не реализовали моменты. Полесье и Буковина сыграли вничью
товарищеские матчи Первая лига Украины Вторая лига Украины учебно-тренировочные сборы Металлист 1925 Локомотив Киев Вячеслав Чурко Ари Моура
Сергей Турчак Источник: ФК Металлист 1925
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо перехватило у Шахтера звезду сборной Украины, что феерит в Европе
Футбол | 18 марта 2025, 09:33 20
Динамо перехватило у Шахтера звезду сборной Украины, что феерит в Европе
Динамо перехватило у Шахтера звезду сборной Украины, что феерит в Европе

Виктор Цыганков мог оказаться в донецком «Шахтере», но выбрал «Динамо»

Стало известно, чем закончился конфликт Ваната и Пономаренко
Футбол | 17 марта 2025, 19:54 15
Стало известно, чем закончился конфликт Ваната и Пономаренко
Стало известно, чем закончился конфликт Ваната и Пономаренко

Оба уладили ситуацию сразу после матча

Звезда обратился к чемпиону из Украины: «Выбрось пояс и иди на пенсию»
Бокс | 18.03.2025, 09:09
Звезда обратился к чемпиону из Украины: «Выбрось пояс и иди на пенсию»
Звезда обратился к чемпиону из Украины: «Выбрось пояс и иди на пенсию»
Челси завершил переговоры по полузащитнику Барсы. Известны причина и итоги
Футбол | 18.03.2025, 15:13
Челси завершил переговоры по полузащитнику Барсы. Известны причина и итоги
Челси завершил переговоры по полузащитнику Барсы. Известны причина и итоги
ВИДЕО. Боксер c весом 180 кг сенсационно одолел непобежденного фаворита
Бокс | 17.03.2025, 18:35
ВИДЕО. Боксер c весом 180 кг сенсационно одолел непобежденного фаворита
ВИДЕО. Боксер c весом 180 кг сенсационно одолел непобежденного фаворита
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тибо КУРТУА: «Это неуважение к Реалу»
Тибо КУРТУА: «Это неуважение к Реалу»
16.03.2025, 08:20 8
Футбол
«Знаете, что нужно Довбику?» Раньери – о матче, где Артем стал героем
«Знаете, что нужно Довбику?» Раньери – о матче, где Артем стал героем
17.03.2025, 00:20 6
Футбол
Екатерина УСИК: «Я не хочу, чтобы у меня было так, как у Милевского»
Екатерина УСИК: «Я не хочу, чтобы у меня было так, как у Милевского»
16.03.2025, 09:17 8
Футбол
Первая ракетка Соболенко проиграла финал супертурнира в Индиан-Уэллс
Первая ракетка Соболенко проиграла финал супертурнира в Индиан-Уэллс
16.03.2025, 22:20 28
Теннис
Поворознюк рассказал, когда в Украине закончится война
Поворознюк рассказал, когда в Украине закончится война
17.03.2025, 21:40 8
Футбол
Екатерина Усик: «Это были последние деньги Александра. Жаль его»
Екатерина Усик: «Это были последние деньги Александра. Жаль его»
17.03.2025, 07:41 7
Бокс
Екатерина УСИК: «Саня обманывал. Мне надоело, и я бросила его»
Екатерина УСИК: «Саня обманывал. Мне надоело, и я бросила его»
16.03.2025, 13:07 7
Бокс
Слот после провала от ПСЖ указал на дверь пятерым игрокам Ливерпуля
Слот после провала от ПСЖ указал на дверь пятерым игрокам Ливерпуля
17.03.2025, 01:35 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем