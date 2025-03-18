От Кройфа до Бергкампа: символическая сборная Аякса всех времен

18 марта легендарный клуб из Амстердама празднует свое 125-летие. «И все равно мы горячо болеем», – продавец сувенирного магазина в центре Амстердама после ахов-вздохов о нынешнем состоянии любимого клуба подытожил наш разговор нехитрым выводом. Со времени той беседы прошло с десяток лет, боление за «Аякс» в столице Нидерландов не стало менее страстным, а вот на международной арене «Аякс» никак не может достичь былого величия. И поэтому среди звезд «Аякса» всех времен настоящее не представлено никак. Достичь величия 1970-х в современных условиях чрезвычайно сложно. В пассиве современников – сокрушительное поражение в Лиге Европы от франкфуртского «Айнтрахта» и очередное евроразочарование. Вот и приходится симпатизантам «сыновей Божьих» жить воспоминаниями. А вспомнить есть что. Иллюстрация блуждания по закоулкам амстердамской памяти – эта символическая сборная.

Вратарь: Пит Шрийверс (1946–2022)

Да простят меня сторонники аутентичной передачи нидерландских фамилий, однако легендарный кипер «Аякса» 1970-х – начала 1980-х Схрейверс для меня все равно Шрийверс. Именно так чаще всего писали и зачастую пишут до сих пор в наших медиа. Он приехал из «Твенте» в «Аякс» в 1974 г. Тогда амстердамский клуб был в зените славы: 3-кратный обладатель Кубка чемпионов, большинство игроков стало вице-чемпионами мира (впоследствии их назовут некоронованными чемпионами), а Хайнцу Стею нужна была надежная смена в воротах. Шрийверс, будучи ненамного моложе своего коллеги по амплуа (всего на пару лет), выиграл конкуренцию за место в основе и начал выдавать серию сухих матчей в Эредивизи, едва ли не каждый сезон исчислявшуюся двузначным числом. В частности, в сезоне-1976/77 Шрийверс отыграл насухо более половины календарных игр: 17 из 32-х! А в целом он 9 сезонов был основным вратарем амстердамцев! И в его активе – 5 национальных чемпионств! Голкипер весом почти 100 кг (отсюда и красноречивое прозвище «Медведь с «Де Мер») часто одним своим видом так пугал форвардов команд-соперниц, что те считали бесполезным идти в борьбу за верховые мячи, когда в воротах был Пит.

Защитники: Руд Крол (родился в 1949 г.), Франк де Бур (родился в 1970 г.), Данни Блинд (родился в 1961 г.), Вим Сурбиер (1945–2020)

Слева в защите – безальтернативный Руд Крол. Капитан «Аякса» 2-й половины 1970-х, 3-кратный обладатель Кубка чемпионов (в одном из финалов, правда, не играл из-за перелома ноги), умелый пенальтист, человек, который мог выполнить на поле огромный объем работы. Что характерно, Крол не изменял «Аяксу» ни с одним из других клубов Страны тюльпанов, зато уже после 30-ти немало поиграл за рубежом. Самый заметный след в памяти из этого этапа – выступления за «Наполи». Интересной страницей в игровой карьере Руда стали два подряд идентичных гола в конце сезона-1973/74. Тогда в матчах против «Гоу Эхед Иглз» и «Мастрихта» они эффективно разыгрывали штрафные с Питом Кейзером, итогом которых становились голы в исполнении Крола. Фирменный знак Крола – ювелирная работа в отборе. Что говорить, если за многолетнюю карьеру в составе амстердамского гранда в его пассиве лишь 6 желтых карточек (а играл он не только на фланге, но и на позиции либеро).

Левый центральный защитник – Франк де Бур. В 1990-е он в составе «Аякса» стал обладателем Кубка УЕФА, победителем Лиги чемпионов, выигрывал Суперкубок Европы и Межконтинентальный кубок. На пути аяксидов к триумфу в Лиге чемпионов в сезоне-1994/95 он сыграл определяющую роль в четвертьфинальной ответной игре против хорватского «Хайдука». Два красавца-гола в исполнении Франка – головой после углового и левой ногой со стандарта – обусловили победу амстердамцев с крупным счетом 3:0.

Getty Images/Global Images Ukraine. Данни Блинд

Правый центрдеф – 2-й в списке гвардейцев «Аякса» (какой-то крохи не хватило до отметки в полтысячи матчей) Данни Блинд (хотя начинал он в роттердамской «Спарте» на позиции правого защитника). Уроженец 10-тысячного Ост-Соубурга собрал в «Аяксе» самую полную коллекцию международных побед: во всех трех еврокубках, Суперкубке Европы и Межконтинентальном кубке. На пути к победе в Кубке УЕФА в сезоне-1991/92 Данни великолепным ударом издали забил гол в ворота клуба «Рот-Вайсс» из Германии. Блинда-старшего отличал большой универсализм и, кроме оборонительной работы, он нередко и умело подключался к атакам.

Справа в защите – Вим Сурбиер, который является 3-м игроком в истории клуба по количеству проведенных матчей. Уроженец Эйндховена никогда не играл за ПСВ, зато стал легендой «Аякса». В его коллекции 3 победы в Кубке чемпионов, две – в Суперкубке УЕФА и победа в Межконтинентальном кубке. На пути к триумфу в Кубке чемпионов-1970/71 Вим отличился трижды (фирменные дальние удары!): дважды в воротах албанского клуба «17 Нентори» и один раз – в полуфинале против мадридского «Атлетико».

И Крола, и Сурбиера тренерский штаб поощрял идти вперед. Относительно флангов «Аякса» нелишне будет процитировать Йохана Кройфа. В своей книге «Моя жизнь» он утверждает: «В «Аяксе» у нас был левый фланг из раздолбаев и правый из серьёзных и надёжных ребят». Впрочем, вопрос, что здесь комплимент, а что порицание, остается открытым.

Полузащитники: Франк Райкард (родился в 1962 г.), Пит Кейзер (1943–2017), Йохан Кройф (1947–2016), Шак Сварт (родился в 1938 г.)

На месте опорника можно использовать Франка Райкарда. Его в основном запомнили как центрального защитника, однако именно в «Аяксе» его стихией была опорная зона. Он полностью прошел триумфальный путь с аяксидами в Кубке кубков в сезоне-1986/87, записав на свой счет 2 гола: в ворота «Олимпиакоса» (неотразимый удар издали) и «Сарагосы» (головой в падении после передачи Марко ван Бастена с правого фланга). Победный путь Райкарда в Лиге чемпионов-1994/95 не был таким богатым на голы: на его счету лишь одна голевая передача на Патрика Клюйверта. Однако этот ассист стоит иных голов, ведь имел место в финале против «Милана» и принес аяксидам вожделенный трофей. Историчности моменту придает тот факт, что упомянутый финал – это последний матч Райкарда-игрока, к тому же, между двумя дорогими его сердцу командами.

Левый фланг – в распоряжении Пита Кейзера. Невысокий быстроногий левша-ванклабмен внес существенный вклад в европейское доминирование «Аякса» в 1970-е. В 1971 и 1972 гг. он забивал в победных финалах Кубка чемпионов соответственно «Панатинаикосу» и «Интеру». В 1972 г. поднял над головой самый престижный клубный трофей континента как капитан «Аякса». Памятным стал для Пита выездной матч против «Твенте» в сезоне-1969/70, когда победа со счетом 3:0 над непростым соперником была достигнута благодаря хет-трику Кейзера. Кстати, та игра подытожила голевую серию Кейзера, когда он отмечался голами четыре игры подряд.

Getty Images/Global Images Ukraine. Йохан Кройф

Йохан Кройф – символ тотального футбола, более того, один из символов 1970-х гг., олицетворение творчества и свободы на футбольном поле. Среди его многочисленных голевых достижений особняком стоят два гола в ворота «Интера» в финале Кубка чемпионов в сезоне-1971/72. Сначала Йохан воспользовался несогласованными действиями вратаря Ивано Бордона и защитника миланского клуба Габриэле Ориали, а в дальнейшем откликнулся на навес Пита Кейзера со стандарта и головой направил мяч в сетку ворот нерадзурри. Обложка программки того финала, словно иллюстрация футбольных 1970-х. Кубок чемпионов в бутсах, трусах и гетрах собственноручно контролирует мяч с улыбкой и закрытыми от удовольствия глазами. Вот уж воистину тотальность: даже сам приз выполняет определенные функции на поле!

Шак Сварт – рекордсмен «Аякса» по количеству проведенных матчей, единственный, кто смог разменять вторую полутысячу игр за красно-белых. И в памятном розыгрыше Кубка чемпионов-1971/72 именно гол Сварта головой после подачи со стандарта принес аяксидам непростую победу над «Бенфикой» в полуфинале. На правом фланге Сварт чувствовал себя очень комфортно даже в возрасте за 30. Джентльмен на футбольном поле (только 1 желтая карточка за всю многолетнюю карьеру в «Аяксе»!) играл в составе амстердамского клуба с конца скромно-провинциальных 1950-х и до славных 1970-х (этот путь Кройф позднее назовет «из неизвестности на вершину Тотального футбола»). И, скажем, в сезоне-1970/71 отметился 5-тью дублями в национальном чемпионате (в эпилоге сезона он выдал два подряд матча с показателем 2+1 по системе гол + пас!) и одним хет-триком (в ворота «Утрехта»).

Нападающие: Марко ван Бастен (родился в 1964 г.), Деннис Бергкамп (родился в 1969 г.)

Выбор в нападении велик. Однако отдам предпочтение все же традиционным нидерландским нападающим. Марко ван Бастен сыграл за «Аякс» меньше матчей, чем за «Милан», однако забил в составе амстердамского клуба куда больше, чем в составе миланского (между защитниками Эредивизи и Серии А разница есть, чего уж там!). Были в амстердамском периоде Марко и уникальные голевые достижения вроде 6 голов в ворота роттердамской «Спарты» 1985-го (2 – после выигрыша борьбы против вратаря и защитников непосредственно у ворот, 2 – головой и 2 – с пенальти) или 5 голов за матч в ворота ДС'79 («Дордрехта») в 1984-м или в ворота «Хераклеса» в 1985-м (хорошую оплеуху отвесили тогда аяксиды своим противникам!). Отличился Утрехтский лебедь и победным голом в финале Кубка кубков в сезоне-1986/87 против лейпцигского «Локомотива» (как называют тамошних железнодорожников, «автохтонная лейпцигская команда», не то, что какое-то новообразование «Ред Булл»): головой замкнул подачу Сонни Силоя с правого фланга. В целом в том розыгрыше он отметился 6-тью голами, а на финал вывел свою команду с капитанской повязкой. Обложка программки того финала – то ли вратарь (фоном является сетка ворот), то ли нападающий бьет ударом через себя. Не намек ли это на гол-красавец ван Бастена в ворота «Ден Босха» в ноябре 1986 г.? Внутри программки, кстати, особого текстового внимания из амстердамцев заслужили именно ван Бастен и Райкард.

Getty Images/Global Images Ukraine. Марко ван Бастен

Деннис Бергкамп наиболее полно проявил свои таланты в победном для аяксидов розыгрыше Кубка УЕФА в сезоне-1991/92. По ходу того турнира он отметился 6-тью голами и 2-мя ассистами. Именно благодаря бомбардирским талантам Денниса получилось сломить сопротивление неуступчивой «Осасуны» в 1/8 финала. Тогда баскам смог забить только он: и в гостях, и дома. В сезоне-1988/89 Бергкамп оформил уникальную серию: в матчах национального чемпионата он забивал в футболке «Аякса» 10 игр подряд! Ну, и, конечно, достойны упоминания его 4 гола в ворота «Валвейка» на выезде в сезоне-1991/92. Та игра – это просто какое-то учебное пособие от Денниса по реализации выхода один на один.

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Лично знал киевского болельщика (в его фан-активности – выезды на финалы Кубка СССР с участием киевского «Динамо» в 1960-е и в вместе с тем выезды для поддержки сборной Украины уже в ХХІ в.), который в 1970-е назвал именем Аякс своего домашнего любимца. Но с тех пор прошел немалый временной промежуток. Вернется ли в Амстердам славная пора европейского доминирования? Конечно, во времена футбольной глобализации представителям не ТОП-чемпионатов сложно собрать по-настоящему звездный коллектив. Однако «Йохан Кройф АренА» живет надеждой, что и на нее когда-то (не завтра, так послезавтра!) придет праздник евротриумфа «сыновей Божьих». И тогда ей будет чем ответить своему предшественнику – стадиону «де Мер» (в 1996 г. он был снесен, местность застроена, а мосты там были названы в честь звезд «Аякса» разных времен), с именем которого связаны главные европобеды амстердамцев. Со 125-летием, «Аякс»!

Алексей РЫЖКОВ