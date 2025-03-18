Больше не объект для насмешек: как ПСЖ изменился под руководством Энрике

После прихода катарских инвесторов в «ПСЖ» главной целью клуба была победа в Лиге чемпионов. Со временем это стало навязчивой идеей для парижан. Чем больше они говорили о победе в ЛЧ, тем сильнее она от них отдалялась. На пути к заветной цели руководство «ПСЖ» построило и разрушило несколько проектов. Парижане подписывали звездных игроков, меняли тренеров и функционеров, но ничего не получалось. Они оставались гегемонами во Франции, хотя и там умудрялись упускать титулы, но на европейской арене все было гораздо сложнее.

Долгое время центральной фигурой «ПСЖ» был Килиан Мбаппе. Очевидно, что француз не назначал и не увольнял тренеров, как о нем писали, но у него точно было больше власти, чем у других игроков. Президент клуба Нассер Аль-Хелаифи не отрицал, что парижане всегда старались собрать вокруг него звездный состав. Другое дело, что сам Килиан не очень уживался с этими звездами, да и у тренеров не особо получалось сделать из качественных футболистов качественную команду. Но все начало меняться сначала с приходом Луиса Энрике, а потом и с уходом Мбаппе. По иронии судьбы парижане доверились специалисту, который в свое время именно против них оформил один из самых эпических камбэков в истории Лиги чемпионов.

Энрике – системный тренер, который доверяет молодежи. Имея в составе такого властного игрока, как Мбаппе, сложно делать что-то свое. В этом случае приходится не строить, а подстраиваться. Такие игроки, как Килиан, заточены на атаку. Они не будут носиться по всему полю, прессинговать и отбирать мяч. А Энрике нужны были именно такие футболисты, и он их получил в прошлое межсезонье. «ПСЖ» не стал подписывать прямую замену Мбаппе, сделав ставку на Брэдли Баркола и Усмана Дембеле, которые уже были в составе. Один – слишком молодой, другой – слишком ленивый (по общепринятому мнению). Казалось, что даже вдвоем они не принесут тех голов, которые команда получала от одного Мбаппе.

Летом стало очевидно, что парижане будут делать ставку не на звезд, а на молодежь. В столицу Франции переехали защитник Вильян Пачо, хавбек Жоау Невеш и вингер Дезире Дуэ. Зимой в «ПСЖ» перешел вингер Хвича Кварацхелия. Грузин стал самым звездным и самым старшим новичком парижан в 23 года среди летних и зимних трансферов. Но к моменту приходу Хвичи «ПСЖ» уже был настолько хорош, что этот трансфер не казался таким необходимым, чтобы совершать его посреди сезона. Тем не менее с подписанием Кварацхелии парижане стали еще более опасными, интересными и креативными.

Впервые за долгое время руководство «ПСЖ» полностью доверилось тренеру и позволило ему сделать что-то свое. Сейчас парижане выглядят очень солидно. Они остаются единственной командой из топ-5 лиг, которая еще ни разу не проиграла в национальном первенстве. «ПСЖ» перестал быть командой одного игрока. Теперь это просто команда, в которой каждый знает, что должен делать, и качественно выполняет свою работу. Парижане всеми силами прессингуют, атакуют и обороняются. Поначалу это был такой же «ватокат», который видели от Энрике и в сборной Испании, но за короткий промежуток времени молодежь окрепла и стала действовать более интенсивно и агрессивно.

Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

Конечно, в первую очередь выделяется атака «ПСЖ». В первую очередь – Усман Дембеле, который является лучшим бомбардиром чемпионата Франции, записав на свой счет 21 гол. Француз проводит лучший сезон в своей карьере. В последних 10-ти матчах Лиги 1 он забил 16 голов. Всего Усман оформил уже 30 мячей во всех турнирах – больше, чем за несколько предыдущих кампаний вместе взятых. Дембеле является самым результативным игроком в 2025-м году. Он забивает в среднем 1,1 гола за матч, что является лучшим результатом среди футболистов «ПСЖ» при катарских владельцах. На противоположном фланге действует Баркола. Молодой француз тоже проводит хороший сезон, записав на свой счет 18 голов и 12 результативных передач.

Гонсалу Рамуш забил 13 голов, хотя чаще выходит на поле со скамейки запасных, чем в стартовом составе. Дуэ тоже хорошо себя показывает – 7 забитых мячей и 11 ассистов. Линия атаки парижан и так выглядела очень сильной, а потом пришел еще и Хвича, который еще больше добавил огневой мощи «ПСЖ». С сезона 2022/23 он совершил 169 проходов с мячом, которые заканчивались созданием опасного момента или ударом по воротам. Только у Винисисуса этот показатель выше. Совместными усилиями парижане забили уже 73 мяча в текущем сезоне Лиги 1. Они являются одной из самых результативных команд Европы наряду с «Барселоной» и забивают в среднем 2,8 гола за матч.

Но «ПСЖ» силен не только в передней линии. У парижан также очень хорошая полузащита. Жоау Невеш быстро вписался в новую команду после перехода из «Бенфики», Фабиан Руис нашел прежнего себя, а Витинья вообще играет на элитном уровне. Он является одним из лучших плеймейкеров Европы. Португалец отдает более 90% точных передач и лидирует в Лиге 1 по количеству передач в финальную треть поля (162). Он является важной причиной того, что «ПСЖ» контролирует большинство своих матчей. В среднем парижане контролируют мяч 67,5% игрового времени. Это второй лучший показатель среди всех европейских команд после «Баварии» (69%).

В защите у «ПСЖ» тоже все в порядке. Маркиньос контролирует центр обороны, а Нуну Мендеш и Ашраф Хакими зажигают на флангах. Марокканец создал 73 момента в текущем сезоне, что является пятым лучшим показателем среди всех игроков из топ-лиг. А Мендеш просто сильно проводит важные матчи. К примеру, в первом поединке против «Ливерпуля» он был лучшим игроком в обеих командах по отборам и выигранным дуэлям. На позиции первого номера у парижан остается Джанлуиджи Доннарумма. Иногда итальянец проводит неудачные матчи, но, как показала ответная игра против «Ливерпуля», на него можно положиться в ответственные моменты.

Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике и Джанлуиджи Доннарумма

Энрике не отходит от своих принципов. Он по-прежнему хочет, чтобы его команда долго владела мячом и много пасовала. Только теперь это уже превращается в голы. Возможно, тренеру облегчает задачу тот факт, что сразу несколько игроков команды пребывают в очень хорошей форме. Но ведь это его заслуга. Парижане атакуют, обороняются и прессингуют на очень хорошем уровне. Командные усилия и слаженные действия приносят свои плоды. Только 4 раза в истории чемпионата Франции как минимум одна команда шла без поражений к этому моменту сезона. При этом никто никогда не проходил Лигу 1 без поражений. У «ПСЖ» есть шанс еще сильнее закрепиться в истории французского футбола.

Примечательно, что после победы над «Ливерпулем» парижан начали считать одними из главных фаворитов на трофей Лиге чемпионов. Это логично, учитывая, что они выбили лучшую команду общего этапа, а сами завершили его на 15-м месте. Хотя «ПСЖ» мог бы занять и более высокую позицию, если бы включился раньше, чем за 3 тура до конца. Но даже при этом парижане заняли 5-е место среди всех команд в ЛЧ по среднему проценту владения мячом (59,44%), а показатель ожидаемых голов составил 16,37 при 14-ти фактических. Кстати, с момента тренерского дебюта Энрике в Лиге чемпионов он выиграл в этом турнире 63,2% матчей. Это третий показатель за то время после Карло Анчелотти (63,5%) и Ханса-Дитера Флика (85,7%). С Лигой 1 уже давно все понятно. Возможно, пришло время улучшить процент побед в ЛЧ.

Сергей ЗАВАЛКО