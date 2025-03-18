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Лига наций
18 марта 2025, 16:23 | Обновлено 18 марта 2025, 16:32
3245
7

Замена в составе сборной Украины. Ребров довызвал игрока

Александр Сваток переведен в основной список вместо Таловерова

18 марта 2025, 16:23 | Обновлено 18 марта 2025, 16:32
3245
7
Замена в составе сборной Украины. Ребров довызвал игрока
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Сваток

Украинская ассоциация футбола объявила о том, что защитник Александр Сваток довызван в состав сборной Украины и переведен из резервного списка в основной.

Игрок команды МЛС Остин заменил в составе защитника Плимута Максима Таловерова, который покинул расположение национальной команды из-за травмы.

В нынешнем сезоне 30-летний Сваток провел три матча. В составе сборной Украины у Александра 8 матчей.

Сборная Украины 20 и 23 марта сыграет против Бельгии в плей-офф Лиги наций.

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Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 7
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turist86
З літака на бал, ще й різка зміна часових поясів
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+1
Falko
Ой, все одно гратиме Матвієнко )
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0
Dimaryz81
Тоже хотел бы спросить, а Батагов не рассматривается вообще?
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0
Андрей⚒️
3 матча провёл! За_ебись! Зато Батагов, который в форме даже не в резервном списке. Серёжа даун
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-1
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