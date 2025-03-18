Лига наций18 марта 2025, 16:23 | Обновлено 18 марта 2025, 16:32
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7
Замена в составе сборной Украины. Ребров довызвал игрока
Александр Сваток переведен в основной список вместо Таловерова
18 марта 2025, 16:23 | Обновлено 18 марта 2025, 16:32
3245
7
Украинская ассоциация футбола объявила о том, что защитник Александр Сваток довызван в состав сборной Украины и переведен из резервного списка в основной.
Игрок команды МЛС Остин заменил в составе защитника Плимута Максима Таловерова, который покинул расположение национальной команды из-за травмы.
В нынешнем сезоне 30-летний Сваток провел три матча. В составе сборной Украины у Александра 8 матчей.
Сборная Украины 20 и 23 марта сыграет против Бельгии в плей-офф Лиги наций.
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Комментарии 7
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З літака на бал, ще й різка зміна часових поясів
Ой, все одно гратиме Матвієнко )
Тоже хотел бы спросить, а Батагов не рассматривается вообще?
3 матча провёл! За_ебись! Зато Батагов, который в форме даже не в резервном списке. Серёжа даун
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