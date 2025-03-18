Замена в составе сборной Украины. Ребров довызвал игрока

Украинская ассоциация футбола объявила о том, что защитник Александр Сваток довызван в состав сборной Украины и переведен из резервного списка в основной.

Игрок команды МЛС Остин заменил в составе защитника Плимута Максима Таловерова, который покинул расположение национальной команды из-за травмы.

В нынешнем сезоне 30-летний Сваток провел три матча. В составе сборной Украины у Александра 8 матчей.

Сборная Украины 20 и 23 марта сыграет против Бельгии в плей-офф Лиги наций.