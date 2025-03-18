Идеальный вариант. В Ливерпуле нашли замену суперзвезде
Джереми Фримпонг привлекает внимание английского гранда
Нидерландский защитник леверкузенского «Байера» Джереми Фримпонг привлекает внимание «Ливерпуля», сообщает Fichajes.
По информации источника, 24-летний футболисст рассматривает как замена Тренту Александеру-Арнольду, который близок к переходу в мадридский «Реал». Арне Слот и его тренерский штаб считают Джереми идеальным вариантом замены Трента.
Немецкий клуб согласен отпустить Фримпонга за сумму около 40 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что ван Дейк ведет переговоры с грандом.
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