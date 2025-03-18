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Англия
18 марта 2025, 17:01 |
478
0

Идеальный вариант. В Ливерпуле нашли замену суперзвезде

Джереми Фримпонг привлекает внимание английского гранда

18 марта 2025, 17:01 |
478
0
Идеальный вариант. В Ливерпуле нашли замену суперзвезде
Getty Images/Global Images Ukraine. Джереми Фримпонг

Нидерландский защитник леверкузенского «Байера» Джереми Фримпонг привлекает внимание «Ливерпуля», сообщает Fichajes.

По информации источника, 24-летний футболисст рассматривает как замена Тренту Александеру-Арнольду, который близок к переходу в мадридский «Реал». Арне Слот и его тренерский штаб считают Джереми идеальным вариантом замены Трента.

Немецкий клуб согласен отпустить Фримпонга за сумму около 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что ван Дейк ведет переговоры с грандом.

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Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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