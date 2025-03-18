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  4. Предал фанатов Ливерпуля. Ван Дейк ведет переговоры с грандом
Англия
18 марта 2025, 16:11 |
1426
0

Предал фанатов Ливерпуля. Ван Дейк ведет переговоры с грандом

«ПСЖ» намерен усилить свою оборону нидерландским центрбеком

18 марта 2025, 16:11 |
1426
0
Предал фанатов Ливерпуля. Ван Дейк ведет переговоры с грандом
Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил ван Дейк

Нидерландский защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк привлекает внимание «ПСЖ», сообщает El Nacional.

По информации источника, 33-летний футболист ведет переговоры с клубом, от которого неделей ранее «красные» вылетели в 1/8 финала Лиги чемпионов. Соглашение Вирджила с английским клубом истекает летом этого года, а в Париже ему предложили выгодный контракт и амбициозный проект.

Отъезд ван Дейка с Энфилда станет сильным ударом для болельщиков. «Ливерпуль» не предложил центрбеку продлить контракт.

Ранее сообщалось о том, что 3 суперзвезды решили покинуть английский гранд.

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Даниил Кирияка Источник: El Nacional
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