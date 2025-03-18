Предал фанатов Ливерпуля. Ван Дейк ведет переговоры с грандом

Нидерландский защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк привлекает внимание «ПСЖ», сообщает El Nacional.

По информации источника, 33-летний футболист ведет переговоры с клубом, от которого неделей ранее «красные» вылетели в 1/8 финала Лиги чемпионов. Соглашение Вирджила с английским клубом истекает летом этого года, а в Париже ему предложили выгодный контракт и амбициозный проект.

Отъезд ван Дейка с Энфилда станет сильным ударом для болельщиков. «Ливерпуль» не предложил центрбеку продлить контракт.

Ранее сообщалось о том, что 3 суперзвезды решили покинуть английский гранд.