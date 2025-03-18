Звезда Реала заявил руководству о желании уйти. Все дело в Анчелотти

Турецкий вингер мадридского «Реала» Арда Гюлер недоволен количеством своего игрового времени, сообщает Fichajes.

По информации источника, 19-летний футболист заявил руководству клуба о том, что уйдет из команды, если не будет чаще играть. Он не получил тех возможностей, которые ожидал получить под управлением Карло Анчелотти.

В Мадриде ищут варианты решения проблемы, вполне вероятно, что следующий сезон Арда проведет в аренде. «Реал» не хочет расставаться с Гюлером на постоянной основе.

Ранее сообщалось о том, что Килиан Мбаппе рассказал о клубе своим партнерам.