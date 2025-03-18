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  4. Звезда Реала заявил руководству о желании уйти. Все дело в Анчелотти
Испания
18 марта 2025, 15:37 |
887
1

Звезда Реала заявил руководству о желании уйти. Все дело в Анчелотти

Арда Гюлер недоволен количеством игрового времени

18 марта 2025, 15:37 |
887
1
Звезда Реала заявил руководству о желании уйти. Все дело в Анчелотти
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Гюлер

Турецкий вингер мадридского «Реала» Арда Гюлер недоволен количеством своего игрового времени, сообщает Fichajes.

По информации источника, 19-летний футболист заявил руководству клуба о том, что уйдет из команды, если не будет чаще играть. Он не получил тех возможностей, которые ожидал получить под управлением Карло Анчелотти.

В Мадриде ищут варианты решения проблемы, вполне вероятно, что следующий сезон Арда проведет в аренде. «Реал» не хочет расставаться с Гюлером на постоянной основе.

Ранее сообщалось о том, что Килиан Мбаппе рассказал о клубе своим партнерам.

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Арда Гюлер Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги Карло Анчелотти
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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Bomm
Ніх#я собі. незадоволений він. хай вривається у всесвіт третьої штурмової
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