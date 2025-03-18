«Реал не такой, как я ожидал». Мбаппе рассказал о клубе своим партнерам
Французский форвард счастлив в мадридском гранде
Французский форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе рассказал своим партнерам по сборной Франции Усману Дембеле и Вильяму Салиба о своих ощущениях от пребывания в составе испанского гранда, сообщает Defensa Central.
«Реал Мадрид – не такой, как я ожидал... Он еще больше, все невероятно, болельщики, давление, стадион, люди, которые ждут тебя в любом городе мира... это потрясающе», – сказал француз в переписке у Усманом и Вильямом.
В текущем сезоне Килиан Мбаппе провел 43 матча на клубном уровне, забил 30 голов и отдал 4 ассиста.
Ранее сообщалось о том, что Холанд может покинуть «Манчестер Сити» уже летом.
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