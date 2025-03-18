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  4. «Реал не такой, как я ожидал». Мбаппе рассказал о клубе своим партнерам
Испания
18 марта 2025, 14:02 |
355
0

«Реал не такой, как я ожидал». Мбаппе рассказал о клубе своим партнерам

Французский форвард счастлив в мадридском гранде

18 марта 2025, 14:02 |
355
0
«Реал не такой, как я ожидал». Мбаппе рассказал о клубе своим партнерам
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Французский форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе рассказал своим партнерам по сборной Франции Усману Дембеле и Вильяму Салиба о своих ощущениях от пребывания в составе испанского гранда, сообщает Defensa Central.

«Реал Мадрид – не такой, как я ожидал... Он еще больше, все невероятно, болельщики, давление, стадион, люди, которые ждут тебя в любом городе мира... это потрясающе», – сказал француз в переписке у Усманом и Вильямом.

В текущем сезоне Килиан Мбаппе провел 43 матча на клубном уровне, забил 30 голов и отдал 4 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что Холанд может покинуть «Манчестер Сити» уже летом.

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Килиан Мбаппе Реал Мадрид Усман Дембеле Вильям Салиба сборная Франции по футболу
Даниил Кирияка Источник: DefensaCentral
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