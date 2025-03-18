Холанд может покинуть Ман Сити уже летом. Известен ожидаемый новый клуб
Мадридский «Реал» заинтересован в трансфере норвежского страйкера
Норвежский страйкер «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд может покинуть клуб уже летом, сообщает Fichajes.
По информации источника, если «горожане» не квалифицируются в Лигу чемпионов, что вполне вероятно, то 24-летний футболист начнет искать новый клуб.
В это же время мадридский «Реал», который нацелен на трансфер футболиста, может подписать игрока, но при одном условии: Винисиус либо Родриго должны покинуть клуб для освобождения места в стартовом составе.
Ранее сообщалось о том, что Пеп Гвардиола запросил у руководства «Манчестер Сити» топовый трансфер.
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