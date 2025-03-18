Холанд может покинуть Ман Сити уже летом. Известен ожидаемый новый клуб

Норвежский страйкер «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд может покинуть клуб уже летом, сообщает Fichajes.

По информации источника, если «горожане» не квалифицируются в Лигу чемпионов, что вполне вероятно, то 24-летний футболист начнет искать новый клуб.

В это же время мадридский «Реал», который нацелен на трансфер футболиста, может подписать игрока, но при одном условии: Винисиус либо Родриго должны покинуть клуб для освобождения места в стартовом составе.

Ранее сообщалось о том, что Пеп Гвардиола запросил у руководства «Манчестер Сити» топовый трансфер.