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  4. Холанд может покинуть Ман Сити уже летом. Известен ожидаемый новый клуб
Испания
18 марта 2025, 11:25 |
1732
2

Холанд может покинуть Ман Сити уже летом. Известен ожидаемый новый клуб

Мадридский «Реал» заинтересован в трансфере норвежского страйкера

18 марта 2025, 11:25 |
1732
2
Холанд может покинуть Ман Сити уже летом. Известен ожидаемый новый клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Норвежский страйкер «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд может покинуть клуб уже летом, сообщает Fichajes.

По информации источника, если «горожане» не квалифицируются в Лигу чемпионов, что вполне вероятно, то 24-летний футболист начнет искать новый клуб.

В это же время мадридский «Реал», который нацелен на трансфер футболиста, может подписать игрока, но при одном условии: Винисиус либо Родриго должны покинуть клуб для освобождения места в стартовом составе.

Ранее сообщалось о том, что Пеп Гвардиола запросил у руководства «Манчестер Сити» топовый трансфер.

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Манчестер Сити Реал Мадрид Лига чемпионов Эрлинг Холанд трансферы трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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vitaha33
Віні на вихід
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Saar
Вісссссіпіус нах з Реалу!
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