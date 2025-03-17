Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Серьезная сумма. Гвардиола запросил у руководства Ман Сити топовый трансфер
Англия
17 марта 2025, 22:29 | Обновлено 17 марта 2025, 22:56
1060
0

Серьезная сумма. Гвардиола запросил у руководства Ман Сити топовый трансфер

Испанский коуч хочет видеть Дезире Дуэ в составе своей команды

17 марта 2025, 22:29 | Обновлено 17 марта 2025, 22:56
1060
0
Серьезная сумма. Гвардиола запросил у руководства Ман Сити топовый трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine. Дезире Дуэ

Испанский коуч «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола хочет видеть в команде французского вингера «ПСЖ» Дезире Дуэ, сообщает Fichajes.

По информации источника, 19-летний полузащитник рассматривается испанским коучем как серьезное усиление линии атаки, и он попросил руководство приложить максимальные усилия для его подписания. Английский клуб готов предложить 90 миллионов евро за Дезире, но парижский гранд не намерен прощаться с французом.

В текущем сезоне Дезире Дуэ провел 39 матчей, забил 7 голов и отдал 11 ассистов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что гранд нацелился на трансфер Ямала.

По теме:
Килиан МБАППЕ: «Реал раньше никогда этого не делал»
Оболонь заявила на вторую часть сезона игрока Шахтера
Не Исак и не Дьекереш. Барселона нашла замену Левандовски
Дезире Дуэ Пеп Гвардиола трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Манчестер Сити ПСЖ
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Знаете, что нужно Довбику?» Раньери – о матче, где Артем стал героем
Футбол | 17 марта 2025, 00:20 3
«Знаете, что нужно Довбику?» Раньери – о матче, где Артем стал героем
«Знаете, что нужно Довбику?» Раньери – о матче, где Артем стал героем

Довбик забил победный гол в ворота «Кальяри»

Гранд нацелился на трансфер Ямала. Серьезное давление и риск
Футбол | 17 марта 2025, 14:32 9
Гранд нацелился на трансфер Ямала. Серьезное давление и риск
Гранд нацелился на трансфер Ямала. Серьезное давление и риск

Ламин Ямал привлекает внимание «ПСЖ»

Боссы Ман Сити указали на дверь Гвардиоле. Его заменит легенда Барселоны
Футбол | 17.03.2025, 03:45
Боссы Ман Сити указали на дверь Гвардиоле. Его заменит легенда Барселоны
Боссы Ман Сити указали на дверь Гвардиоле. Его заменит легенда Барселоны
Екатерина Усик: «Это были последние деньги Александра. Жаль его»
Бокс | 17.03.2025, 07:41
Екатерина Усик: «Это были последние деньги Александра. Жаль его»
Екатерина Усик: «Это были последние деньги Александра. Жаль его»
Безумие! Ливерпуль готовит 300 миллионов евро на супертрансферы
Футбол | 17.03.2025, 21:55
Безумие! Ливерпуль готовит 300 миллионов евро на супертрансферы
Безумие! Ливерпуль готовит 300 миллионов евро на супертрансферы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Как Довбик забил 15-й гол в сезоне в матче Рома – Кальяри
ВИДЕО. Как Довбик забил 15-й гол в сезоне в матче Рома – Кальяри
16.03.2025, 18:31 14
Футбол
Екатерина УСИК: «Я не хочу, чтобы у меня было так, как у Милевского»
Екатерина УСИК: «Я не хочу, чтобы у меня было так, как у Милевского»
16.03.2025, 09:17 8
Футбол
Супервариант для Артема. Рома готова обменять Довбика в европейский гранд
Супервариант для Артема. Рома готова обменять Довбика в европейский гранд
16.03.2025, 13:30 11
Футбол
Такого никогда не было. Тренер принял неожиданное решение по Забарному
Такого никогда не было. Тренер принял неожиданное решение по Забарному
15.03.2025, 22:16 1
Футбол
Легенда британского бокса хочет боя с Усиком. Поединок продаст стадион
Легенда британского бокса хочет боя с Усиком. Поединок продаст стадион
16.03.2025, 07:50 3
Бокс
Первая ракетка Соболенко проиграла финал супертурнира в Индиан-Уэллс
Первая ракетка Соболенко проиграла финал супертурнира в Индиан-Уэллс
16.03.2025, 22:20 28
Теннис
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы не выйдем на матч, если такое еще раз произойдет»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы не выйдем на матч, если такое еще раз произойдет»
15.03.2025, 23:15 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем