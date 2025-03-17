Серьезная сумма. Гвардиола запросил у руководства Ман Сити топовый трансфер

Испанский коуч «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола хочет видеть в команде французского вингера «ПСЖ» Дезире Дуэ, сообщает Fichajes.

По информации источника, 19-летний полузащитник рассматривается испанским коучем как серьезное усиление линии атаки, и он попросил руководство приложить максимальные усилия для его подписания. Английский клуб готов предложить 90 миллионов евро за Дезире, но парижский гранд не намерен прощаться с французом.

В текущем сезоне Дезире Дуэ провел 39 матчей, забил 7 голов и отдал 11 ассистов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что гранд нацелился на трансфер Ямала.