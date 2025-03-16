Уехал в Киев. Кобин покинул расположение Ингульца
В паузе УПЛ Ингулец сосредоточится на тренировочном процессе
Как стало известно Sport.ua, футболисты «Ингульца» после победы над Черноморцем (1:0) подготовку к матчу 22-го тура УПЛ с «Вересом» начнут 20 марта. Во время паузы в чемпионате руководство команды решило сосредоточиться на тренировочном процессе.
Сразу после поединка в Одессе вождь «Ингульца» Василий Кобин отправился в Киев, где в ближайшие дни будет посещать тренерские курсы для получения PRO-диплома.
В матче с «Черноморцем» не смог принять участие из-за травмы голеностопа один из лидеров Ингульца – Станислав-Нури Малыш. Ожидается, что он восстановится через 10 дней, обойдется без хирургического вмешательства.
«Ингулец» с 15 очками занимает в УПЛ 16-е место, команда из Петрова 28 марта встретится с «Вересом».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Коуч сделал громкое заявление на пресс-конференции после матча с Вильярреалом
Юлия на старте квалификации тысячника в трех сетах одолела Варвару Лепченко