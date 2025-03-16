Василий КОБИН: «Давление со стороны президента за результат отсутствует»

Главный тренер «Ингульца» Василий Кобин прокомментировал минимальную победу над «Черноморцем» (1:0) в матче 21-го тура УПЛ.

– Игра для обеих команд была одной из ключевых. В принципе, на поле это было заметно. Команды были очень сконцентрированы, и иногда это мешало игрокам демонстрировать качественный футбол.

Первый тайм остался за нами – мы очень хорошо действовали. Во втором тайме отдали инициативу сопернику и пытались строить игру на контратаках.

Ребят поблагодарил за самоотдачу и полученные три очка.

– Видно, что ваша команда постепенно добавляет, чтобы компенсировать то, что не удалось сделать в первом круге. Можете ли это прокомментировать?

– Прежде всего, ключевую роль сыграло то, что мы выбрали правильный путь, сделав ставку на молодых футболистов, которые стремятся проявить себя. Возможно, у них не все получается, ведь психологически это не всегда просто, но их желание играть и остаться в Премьер-лиге нам помогает.

В первом круге команда была разбалансирована и не знала, чего хочет.

– В этом чемпионате «Ингулец» проводит все матчи на выезде. Команда уже привыкла к такому вызову психологически?

– Здесь трудно сказать, ведь есть матчи, в которых играть психологически очень сложно. Например, против «Вереса» или «Полесья», где и прекрасная поддержка болельщиков, и сильные соперники. Однако мы еще на зимних сборах говорили об этом, и я пытался настроить ребят. Мы должны были закрыть на это глаза и работать, ведь главное - сохранить место в Премьер-лиге и выкладываться на все 100% независимо от соперника.